Εμπορικός Κυπαρισσίας: «Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση μας εμπαίζει»

Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας “ Η Πρόοδος” για τα νέα περιοριστικά μέτρα τονίζοντας ότι «Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση μας εμπαίζει».

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση μας εμπαίζει. Εκεί που περιμέναμε να προχωρήσουμε σε ένα βήμα θετικότερο για το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου, από το click away σε click in shop, δηλαδή να υπάρχει φυσική παρουσία των καταναλωτών στο κατάστημα αλλά με ραντεβού, δυστυχώς, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση, οδηγούμαστε σε ακόμη μια αρνητική κατάσταση με την άρση έστω και του επικουρικού μέτρου του click away. Ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος, εναποθέτοντας τις τελευταίες του πια ελπίδες για ανάκαμψη, είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, στις 11 Ιανουαρίου.

Ωστόσο για άλλη μια φορά είμαστε σε αδιέξοδο. Βρισκόμαστε πιά σε ΑΠΟΓΝΩΣΗ και με αίσθημα απογοήτευσης και ανασφάλειας για το μέλλον μας στην αυγή της νέας χρονιάς. Πρώτιστο και ύψιστο αγαθό είναι σε κάθε περίπτωση η Δημόσια υγεία. Δεν είναι δυνατόν όμως, στις 30/12 να ψηφίζεις το άνοιγμα της αγοράς και κατά επέκταση το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, για την Κυριακή 03/01 και 02/01 εντελώς ξαφνικά να ανακοινώνεις το κλείσιμο και κατάργηση του click away. Ο κόσμος ανησυχεί και εκνευρίζεται όταν βλέπει ότι κάθε ημέρα υπάρχει και μια διαφορετική ανακοίνωση μέτρων. Καταστρέφονται συνάδελφοι, οικογένειες, ζωές… Έχουμε γίνει πια πείραμα.

Η γενικευμένη απαγόρευση της λειτουργίας μας, πάρθηκε όχι για υγειονομικούς λόγους, καθώς τα καταστήματα ποτέ δεν αποτελούσαν εστίες μετάδοσης, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν είχε τρόπο να ελέγξει την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υπέθετε ότι δεν θα τηρούνταν. Σε ένα μικρό κατάστημα λιανικής, ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος από ότι σε ένα σουπερμάρκετ. Η γενική απαγόρευση δημιουργεί τεράστια ζημιά στην οικονομία. Στις μικρές επιχειρήσεις που οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες του λιανεμπορίου, εκτός της απώλειας του πενιχρού έως τώρα εισοδήματός τους, έχουν να αντιμετωπίσουν πάγια και λειτουργικά έξοδα, που αδυνατούν να καλύψουν. Δυστυχώς όμως, όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν έχει σταθεί αρωγός στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ειδικά σε αυτή την τόσο δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε λόγω πανδημίας.

Προέχει η υγεία και η ασφάλεια όλων, αλλά μέσα σ αυτό οφείλουν να συμπεριλάβουν και την υγεία και την ασφάλεια των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους, χωρίς διαχωρισμό και ανισότητες. Για ακόμη μία εβδομάδα, καλούμαστε όλοι εμείς οι έμποροι και επαγγελματίες να κατεβάσουμε ρολά και να είμαστε ΚΛΕΙΣΤΑ, σηκώνοντας το βάρος όλης αυτής της δύσκολης κατάστασης και ανεβαίνοντας τον Γολγοθά στον οποίο μας υπέβαλε η κυβέρνηση και μόνο.

Η ζωή μας καλώς ή κακώς περιλαμβάνει τη δουλειά μας και αυτή την στιγμή δυστυχώς τα Στερούμαστε και τα δύο. Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας “Η Πρόοδος”