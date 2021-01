«Λευκές νύχτες» από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Ένα χειμώνα στο Λιβόρνο της Ιταλίας, ένας μοναχικός νεαρός συναντά μια μοναχική γυναίκα, που κλαίει σκυμμένη σε μια γέφυρα. Και οι δυο δείχνουν «αποκομμένοι» απ’ τον κόσμο γύρω τους. Η δική του μοναξιά μοιάζει λογική – είναι νεοφερμένος στην πόλη – ενώ η δική της οφείλεται στην αναμονή του αγαπημένου της, που λείπει εδώ και ένα χρόνο. Για τρεις νύχτες θα βρίσκονται συνέχεια μαζί – σε χορούς, σε διασκεδάσεις κι εκείνος θα προσπαθεί να την κάνει να ξεχάσει το παρελθόν, έναν άνδρα που ίσως να μη γυρίσει ποτέ – προσφέροντάς της το δικό του έρωτα…

Έχοντας ως αφηγηματική βάση την υπέροχη νουβέλα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι (μεταφέροντας τη δράση από την Αγία Πετρούπολη στη Νότια Ιταλία), ο Βισκόντι μάς μεταφέρει σε ένα σύμπαν που βιώνεται από τους χαρακτήρες (αλλά και το θεατή) περισσότερο σαν όνειρο παρά σαν πραγματικότητα, έχοντας σαν άξιους συνεργάτες τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι και την Μαρία Σελ. Λυρισμός που στοιχειώνει. Μια πανέμορφη, σμιλευμένη με δαντελένια ευαισθησία, ωδή στα καπρίτσια του έρωτα και της αγάπης, που δε μοιάζει με κανένα άλλο φιλμ του δημιουργού, οι Λευκές Νύχτες έγιναν άξιος παραλήπτης του Αργυρού Λέοντα στη Μόστρα.

Στριμωγμένη ανάμεσα στο «Senso» (1954) και στο «Ο Ρόκκο και τ’ αδέρφια του» (1960), η ταινία απομακρύνεται απ’ το νεορεαλιστικό στιλιζάρισμα του Βισκόντι προς ένα πιο ονειρικό, υποβλητικό ύφος, που παραπέμπει στον γαλλικό ποιητικό ρεαλισμό του ’30.

Η νουβέλα αντλεί τον τίτλο της από τις περίφημες “Λευκές Νύχτες” της Πετρούπολης, ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο που κρατά ένα μήνα, και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη φωτός στο νυχτερινό ουρανό, ώστε δραστηριότητες σαν το διάβασμα να είναι εφικτές χωρίς επιπλέον φωτισμό.

Λευκές Νύχτες – Le notti bianche

Drama, Romance | K-14 | 1957 | It, Fr | 102΄

Σκηνοθεσία: Luchino Visconti

Σενάριο: Fyodor Dostoevsky (novel) (as Fedor Dostoevskij), Suso Cecchi D’Amico (story and screenplay)

Παίζουν: Maria Schell, Marcello Mastroianni, Jean Marais

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στους παρακάτω συνδέσμους μέχρι και σήμερα Τετάρτη 20/01 στο site της λέσχης: https://www.filmhouse.gr/notti-bianche/ και στο κανάλι της λέσχης στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pv3lfp6Yn_k.