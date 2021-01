Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας με τα Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Μηδέν

Μία σπουδαία συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Zinebi του Μπιλμπάο της Ισπανίας, που μετρά 62 έτη ζωής, εγκαινιάζει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, με στόχο να φέρει το βάσκικο σινεμά πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Στο πλαίσιο αυτής της τριετούς συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη, στη φετινή έβδομη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την προώθηση και προβολή ντοκιμαντέρ που αφορούν στις δύο χώρες, ενώ θα δοθούν επίσης κίνητρα για συμπαραγωγές μεταξύ σκηνοθετών.

Έτσι, λοιπόν, στο πρώτο μέρος του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από τις 5 έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2021, έχουν επιλεγεί να προβληθούν τρία ντοκιμαντέρ τριών ταλαντούχων σκηνοθέτιδων από τη χώρα των Βάσκων: της Berhta Gaztelumendi (Ez, Eskerrik Asko. Gladys Window), της Iratxe Fresneda (Cold Lands) και της Maider Oleaga (Stepping into the boundary).

Στο δεύτερο μέρος του 7ου ΔΦΝΠ, που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σε αίθουσες προβολών, από τις 7-16 Μαΐου 2021, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω δράσεις:

α) Αφιέρωμα στο Βασκικό Κινηματογράφο, με την παρουσία των συντελεστών των ταινιών.

β) Κάλεσμα σε Βάσκους και Έλληνες σκηνοθέτες/παραγωγούς, με σκοπό την αναζήτηση ευκαιριών συμπαραγωγής μεταξύ των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός 90λέπτου σπονδυλωτού ντοκιμαντέρ πάνω στη θεματική του φετινού αφιερώματος, «Διεκδικώντας την Ελευθερία».

Στο πλαίσιο αυτό, η οργανωτική επιτροπή του ΔΦΝΠ έχει απευθύνει πρόσκληση σε Έλληνες σκηνοθέτες /παραγωγούς να υποβάλουν πρόταση παραγωγής ντοκιμαντέρ μικρού μήκους (15′) με θέμα «Διεκδικώντας την Ελευθερία». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τον φάκελο της πρότασής τους στα ελληνικά και τα αγγλικά μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 στο info@peloponnisosdocfestival.com.

Οι ταινίες που θα δούμε

EZ, ESKERRIK ASKO. GLADYSEN LEIHOA (EZ, ESKERRIK ASKO. GLADYS WINDOW)

Σκηνοθέτις: Berhta Gaztelumendi

Τον Ιούνιο του 1979, μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Three MileIsland (Χάρισμπουργκ, ΗΠΑ), το διεθνές αντιπυρηνικό κίνημα οργάνωσε διάφορες κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο. Στη Χώρα των Βάσκων, όπου είχαν προγραμματιστεί τέσσερις πυρηνικοί σταθμοί, αποφασίστηκε να οργανωθεί μια ημέρα δράσης στην Τουντέλα.

Η Gladys del Estal Ferreno πήγε σε αυτή την διαμαρτυρία, αλλά δεν επέστρεψε. Ένας πυροβολισμός από την Πολιτική Φρουρά έδωσε τέλος στη ζωή της σε εκείνη την ειρηνική και επίσημα εγκεκριμένη διαμαρτυρία. Αυτό το ντοκιμαντέρ έχει ως στόχο να δώσει ένα πορτρέτο για το ποιο ήταν αυτό το 23χρονο κορίτσι και πώς τα γεγονότα έλαβαν χώρα. Από την άλλη, απεικονίζει επίσης το αντιστασιακό κίνημα κατά της κατασκευής πυρηνικών σταθμών στη Χώρα των Βάσκων και σε όλο τον κόσμο.

LURRALDE HOTZAK (COLD LANDS)

Σκηνοθέτις: Iratxe Fresneda

Το Cold Lands κάνει ένα προσωπικό ταξίδι μέσα από τις εικόνες και τον κινηματογράφο, καθοδηγούμενο από κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες όπως ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Bego Vicario, ο Wim Wenders, ο Rut Hillarp. Σε αυτήν την ταινία δρόμου, το όραμά τους για το τι είναι ο κινηματογράφος και τι κρύβεται πίσω από τις εικόνες διασταυρώνεται με τον κόσμο της μελισσοκομίας, της αρχιτεκτονικής και του ανθρώπινου τοπίου.

MUGA DEITZEN DA PAUSOA (STEPPING INTO THE BOUNDARY)

Σκηνοθέτις: Maider Oleaga

Μέσα από τη μεταφυσική συνάντηση δυο γυναικών ξετυλίγεται η σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας και της βάσκικης κουλτούρας και πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.peloponnisosdocfestival.com

https://www.facebook.com/peloponnisosdocfestival/

VIDEO ART ΜΗΔΕΝ

Προβολές online με συνεργασίες για το Φεβρουάριο

Το Video Art Μηδέν συνεχίζει τις online προβολές του το Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας 4 ενότητες βιντεοτέχνης που θα είναι ανοικτές για το κοινό όλο το μήνα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στις συνεργασίες: οι καλλιτεχνικοί διευθυντές δύο πολύ γνωστών και αξιοσημείωτων φεστιβάλ, του ισπανικού Proyector (καλλιτεχνική διεύθυνση: Mario Gutierrez Cru) και του ιταλικού Over The Real (καλλιτεχνική διεύθυνση: Maurizio Marco Tozzi), προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τις επιλογές τους, ενώ οι Εύη Στάμου και Pietro Radin επιμελούνται μια επιλογή έργων βιντεο-ποίησης και οι Όλγα και Γιούλα Παπαδοπούλου ένα αφιέρωμα στα Βαλκάνια.

Οι ενότητες θα παραμείνουν ανοικτές 1-28 Φεβρουαρίου 2021 στο κανάλι του Video Art Mηδέν στο youtube.

Αναλυτικά, οι προβολές περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

-Just before the earthquake // Επιμέλεια: Εύη Στάμου & Pietro Radin

Η ενότητα “Just before the earthquake” αποτελείται από 10 βίντεο που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ φιλμικής και λογοτεχνικής εικόνας. Συνθέτοντας έργα που μιμούνται με επιτυχία την απλότητα της σύντομης ποιητικής φόρμας, οι δημιουργοί παρουσιάζουν οπτικά χαϊκού και επιγράμματα, κινηματογραφημένα πεζοποιήματα και ευφάνταστες μεταγραφές του λυρικού στίχου στην οθόνη, ανθολογώντας ταυτόχρονα τις πτυχές της παλιάς και της νέας μας κανονικότητας, από την παράδοξη μαγεία των εικόνων της καθημερινότητας, μέχρι τις στιγμές υπαρξιακής αγωνίας που γεννούν το πολιτικό αδιέξοδο και την καταπίεση.

-Flying over the Balkans // Επιμέλεια: Όλγα και Γιούλα Παπαδοπούλου

Καλλιτέχνες που προέρχονται, και καλλιτέχνες που εμπνέονται, από τις χώρες των Βαλκανίων συναντιούνται σε μια επιλογή βιντεοτέχνης αφιερωμένη στα Βαλκάνια: ένας κόσμος γεμάτος αντιφάσεις, ζωηρός και πένθιμος, ποιητικός και ιστορικά πληγωμένος. Ένας κόσμος που υπέστη και υπέφερε διαδοχικούς πολέμους και κρίσεις, ένας κόσμος που πασχίζει να εκφράσει την προσωπικότητα του μέσα από αντιξοότητες.

Η επιλογή παρουσιάζει 11 διαφορετικούς καλλιτέχνες και ομάδες που κατάγονται ή ζουν, ή επισκέφτηκαν για να δημιουργήσουν τα έργα τους εκεί, σε διάφορες χώρες και περιοχές της Βαλκανικής χερσονήσου: Σερβία, Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

-Over The Real: Hic et nunc [Here and now] // Επιμέλεια: Maurizio Marco Tozzi

Το Hic et Nunc είναι ένα κάλεσμα του ατόμου να συνειδητοποιήσει την πορεία μας στη Γη. Οι δέκα γυναίκες καλλιτέχνες της ενότητας υπογραμμίζουν μέσα από τα βίντεο-έργα τους την αναγκαιότητα μιας ουσιαστικής αλλαγής, μιας αλλαγής που αναδύεται βαθιά μέσα από τον εαυτό, αλλά αναπτύσσεται και επιδρά προς τα έξω. Τα έργα εγείρουν ένα εύστοχο ερώτημα που πηγάζει βαθιά μέσα στη συνείδησή μας, το οποίο οι καλλιτέχνες απευθύνουν τόσο στον εαυτό τους όσο και στους θεατές.

-Proyector 2020: Best off // Επιμέλεια: Mario Gutierrez Cru

Το Proyector είναι μια πολύ γνωστή πλατφόρμα για τα νέα μέσα με βάση τη Μαδρίτη, Ισπανία, η οποία έχει ως στόχο τη διάδοση της πειραματικής σύγχρονης τέχνης.

Η ενότητα “Best off”, με έργα από την πιο πρόσφατη διοργάνωση που έλαβε χώρα το 2020, είναι μια επιλογή έργων βιντεοτέχνης διάρκειας 1 ώρας. Η επιλογή είναι ένα δείγμα έργων που έχουν καλλιτεχνική συνέπεια, με πολύ διαφορετικές θεματικές, μεθοδολογίες, διάρκειες ή έννοιες, μια ποικιλία απαραίτητη, για να κατανοηθεί η ευρύτητα της βιντεοδημιουργίας του 2020.

Επιπλέον, συνεχίζεται η προβολή της ενότητας EARTHLINGS: Snapshots from the End του Video Art Μηδέν, σε επιμέλεια της Εύης Στάμου και του Pietro Radin, που είχε ξεκινήσει το Δεκέμβριο και θα διαρκέσει έως 21 Μαρτίου 2021 στο minkfestival.com, ένα online φεστιβάλ που δημιουργήθηκε με αφορμή την πανδημία και τις επιπτώσεις της σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο.