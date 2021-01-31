Ψηφιακό Ημερολόγιο 2021 από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο υλοποίησαν το μήνα Ιανουάριο τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. Οι μικροί μας φίλοι, παρά τις δυσμενείς συνθήκες των περιοριστικών μέτρων, δημιούργησαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ένα Ψηφιακό Ημερολόγιο για το 2021.
Στο Ψηφιακό Ημερολόγιο μπορεί ο επισκέπτης να δει τους μήνες του χρόνου και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μέσα από ζωγραφιές, μουσικές, αφηγήσεις ποιημάτων, συννεφοευχές για το νέο έτος, παγκόσμιες αλλά και περιβαλλοντικές ημέρες.
Ονόματα παιδιών που συμμετείχαν:
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΖΟΡΕΓΚΟΥ ΚΥΒΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΠΟΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΓΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΓΟΥΡΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΗ
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΝΔΑΛΩΖΗ ΕΒΕΛΙΝΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΧΡΥΣΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΟΜΕΝΙ – ΒΡΑΝΓΚΑΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΡΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΤΑΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΟΥΡΗ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ
ΓΚΡΑΖΝΤΑΝΙ ΡΕΝΑΤΑ
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΪΔΟΥ ΚΑΤΙΑ
ΧΑΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΡΕΤΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΦΙΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΙΟΥ ΖΩΗ
ΒΕΡΓΗ ΑΝΤΑ
ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ
ΣΑΚΚΑ ΛΕΝΙΑ
ΣΑΚΚΑ ΠΕΝΝΥ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΕΛΕΑΝΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΗ ΖΩΗ
ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
ΚΑΛΥΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΙΟΥΡΕΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΟΣΤΡΙΒΑ ΓΙΑΝΝΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΙΤΖΑ ΡΕΒΕΚΚΑ
ΓΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΙΩΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΜΕΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΕΝΤΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΟΥΝΑ ΕΒΗ
ΤΟΜΑΣΕΚ ΛΟΡΕΑΝΝΑ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑ
ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΓΓΟΥΣΗ ΑΛΙΚΗ