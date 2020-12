Βαγγέλης Ξυγκώρος: «Να λειτουργήσει η οικονομία σε περιοχές που το ιικό φορτίο είναι χαμηλό»

“Το Click Away δεν απέδωσε όσα αναμένονταν”



Το άνοιγμα της οικονομίας σε περιοχές με χαμηλό ιικό φορτίο έχει καταθέσει επανειλημμένα στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Βαγγέλης Ξυγκώρος, όπως τόνισε μιλώντας στο «Θάρρος», αλλά μέχρι στιγμή συνεχώς λαμβάνει αρνητικές απαντήσεις.

Ωστόσο, από χθες άρχισε να φαίνεται μια «αχτίδα φωτός», αφού κυκλοφόρησαν σενάρια ότι μετά τις 7 Ιανουαρίου Περιφέρειες που διατηρούν τα κρούσματα σε χαμηλό επίπεδο, όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν πιθανότητα να ξεκινήσουν να λειτουργούν την οικονομία τους με αυστηρά μέτρα.

Ο κ. Ξυγκώρος τόνισε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο τζίρος ειδικά των εμπορικών επιχειρήσεων έχει καταβαραθρωθεί: «Μετά το Πάσχα χάνουν και τα Χριστούγεννα. Το ίδιο ισχύει και για την εστίαση».

Πρόταση επαναλειτουργίας

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας υπογράμμισε ότι, παρά τη βοήθεια που έρχεται μέσω των έκτακτων επιχορηγήσεων (π.χ. επιστρεπτέες προκαταβολές), αυτή δεν επαρκεί για να καλυφθεί ο χαμένος τζίρος και τα λειτουργικά έξοδα.

«Το click away είναι ένα μέτρο που προσπάθησε να εφαρμοσθεί με σκοπό να δώσει μια ρευστότητα σε κάποια επαγγέλματα, αλλά εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι δεν απέδωσε ό,τι αναμενόταν. Σίγουρα οι περισσότερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι πολύ μικρές και οικογενειακές, δυσκολεύονται. Δεν έχουν καν ηλεκτρονικό κατάστημα. Βέβαια, ποτέ δεν κατανοήσαμε τη λογική γιατί με το click away γίνεται πληρωμή μόνο με pos, ενώ επιτρέπονται τα μετρητά σε άλλες δραστηριότητες, όπως σουπερ μάρκετ, delivery, take away κ.λπ.», πρόσθεσε.

Από την περίοδο της πρώτης καραντίνας, το Επιμελητήριο είχε προτείνει όπου το ιικό φορτίο δεν είναι μεγάλο, να υπάρξει άνοιγμα του λιανικού εμπορίου, με αυστηρά υγειονομικά μέτρα. «Και ως πρόταση το καταθέτουμε συνεχώς. Τελευταία φορά ήταν τη Δευτέρα 13 του μήνα σε τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, όπου συμμετείχε ο υπ. Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, και το επαναφέραμε. Αλλά η απάντηση ήταν ότι τουλάχιστον μέχρι 7 Γενάρη η αγορά θα κινηθεί όπως έχει ανακοινωθεί. Όπως είπε, η κυβέρνηση φοβάται τις μετακινήσεις πληθυσμού και τις συγκεντρώσεις ανθρώπων σε εμπορικούς δρόμους. Είχαμε προτείνει κι άλλα μέτρα, να ανοίγουν με ζώνες όπου υπάρχει πολύς πληθυσμός, αλλά δεν έγινε καμία δεκτή».

E-messinia.gr

Ο κ. Ξυγκώρος επισήμανε ότι το Επιμελητήριο δημιούργησε το site: e-messinia.gr, για να δώσει διέξοδο σε μικρές επιχειρήσεις και σε όσους δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, για να μπορούν να διαφημίσουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους: «Είναι μια διέξοδος σε κάποιους επιχειρηματίες να λειτουργήσουν με τους όρους που έχουν τεθεί τώρα. Θα κάνουμε και κάλεσμα σε όλους, έχουν δεν έχουν site της επιχείρησής τους, να συμμετέχουν, με σκοπό να διαφημίζεται ηλεκτρονικά το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Μεσσηνίας».

Τέλος, υπενθύμισε σημαντικά προγράμματα επιδοτήσεων που «τρέχουν» για επιχειρήσεις.

Από το καλοκαίρι και έως 15/1 είναι ανοικτό πρόγραμμα με 70% χρηματοδότηση για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, ενώ έχει ανακοινωθεί και αναμένεται η πρόσκληση του υπουργείου Ανάπτυξης για χρηματοδότηση 5.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις για δημιουργία e shop.

Επίσης, «τρέχει» μέχρι το Φεβρουάριο πρόγραμμα με 60% επιδότηση για γενικό εκσυγχρονισμό, το οποίο περιλαμβάνει και πληροφοριακά συστήματα.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα και πρώτο με click away

Υπό άλλες συνθήκες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε η αγορά της Καλαμάτας θα ήταν γεμάτη κόσμο, με τους καταναλωτές να αγοράζουν εν όψει Χριστουγέννων, ενώ εκατοντάδες θα ήταν και οι επισκέπτες που θα βρίσκονταν στην πόλη για τις γιορτές.

Όμως, τα φετινά Χριστούγεννα είναι πολύ διαφορετικά, αφού, όπως είναι γνωστό, απαγορεύονται σχεδόν όλες οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Τα δε καταστήματα υπολειτουργούν, καθώς το click away μόνο ως θετικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τους περισσότερες καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Έτσι, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ελάχιστοι ήταν αυτοί που ψώνισαν, ασχέτως αν στο κέντρο της Καλαμάτας κυκλοφορούσε κόσμος. Όπως κόσμος κυκλοφορούσε και στην παραλία της Καλαμάτας.

Όλα αυτά υπό το διακριτικό βλέμμα της Αστυνομίας που έκανε συστάσεις σε όσους κάθονταν σε παγκάκια, ενώ οι αστυνομικοί έκαναν ελέγχους και για το αν οι πολίτες έχουν στείλει το κατάλληλο sms ή φορούν μάσκα, με τους τελευταίους να δείχνουν ότι έχουν απόλυτα προσαρμοστεί σε αυτά τα μέτρα.

Ο συγχρωτισμός και οι συναθροίσεις μπορεί να γίνουν γιορτή για τον ιό και όχι για μας

Να σημειωθεί, τέλος, ότι από την πλευρά της κυβέρνησης, δια μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, ζητήθηκε και χθες να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα και να μην υπάρχουν συναθροίσεις και συγχρωτισμός.

Ειδικότερα ο κ. Πέτσες δήλωσε: «Κάνουμε έκκληση, άλλη μια φορά, όχι μόνο στους κατοίκους των επιβαρημένων περιοχών, αλλά στους πολίτες όλης της χώρας, να μη χαλαρώσουμε στις γιορτινές μέρες. Όλοι έχουμε κουραστεί από την καραντίνα που μας απομάκρυνε από τους αγαπημένους μας, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε μια συνάντηση λίγων ωρών να απειλήσει τις ζωές μας και να καταστρέψει όλα όσα πετύχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο συγχρωτισμός και οι συναθροίσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς και μη καλά αεριζόμενους χώρους, όπως είναι τα σπίτια μας, μπορεί να γίνουν γιορτή για τον ιό και όχι για μας. Οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες και δεν υπάρχουν περιθώρια, ούτε για πειραματισμούς, ούτε για λάθη, ούτε για ρίσκο. Θέλουμε μετά τις γιορτές να πάμε μπροστά, όχι να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε, καθώς θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός, να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θέλουμε -και μπορούμε- να τα καταφέρουμε. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε με τα ίδια πρόσωπα -το πολύ με άλλη μια οικογένεια- τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά».

Της Βίκυς Βετουλάκη