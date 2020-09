Yorgo Stratouris: Ένας Καλαματιανός που δίνει στυλ… στο Περού

O Έλληνας σχεδιαστής μόδας που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη Λίμα του Περού μιλάει για τη σημασία που έχει το στυλ στη ζωή του, τις επιρροές του, τις γραβάτες του πατέρα του, αλλά και το «νησί» του στην Καλαμάτα.

– Με τι ασχολείστε;

Είμαι σχεδιαστής ρούχων. Προτεραιότητά μου αυτή την στιγμή είναι το ανδρικό χειροποίητο ρούχο. Διατηρώ ένα ατελιέ στην Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, που είναι και η βάση της ομώνυμης φίρμας μου, και στο οποίο εγώ και η ομάδα μου σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε χειροποίητα κουστούμια, παπούτσια και αξεσουάρ, πάντα, στα μέτρα του πελάτη.

– Τι σημαίνει για εσάς στυλ;

Το στυλ είναι, πιστεύω, τρόπος ζωής. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση αλλά και με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, επικοινωνούμε, υπάρχουμε. Αφορά τους πάντες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και οικονομικής κατάστασης. Και το λέω, αυτό το τελευταίο, γιατί θεωρώ πως η άποψη κάποιων ότι το στυλ είναι προνόμιο των πλουσίων, είναι λάθος. Πιστεύω πως το στυλ δεν κοστίζει, δεν το αγοράζεις, το φτιάχνεις με ότι έχεις, με ότι είσαι.

– Πώς υπερασπίζεστε την αισθητική στη ζωή σας και στην κοινωνία μας;

Αρχικά με τη δουλειά μου και με τον τρόπο που δημιουργώ καθημερινά δίνοντας, πάντα, έμφαση στην ποιότητα και στην λεπτομέρεια. Αλλά, σίγουρα, και στην καθημερινότητα μου, με τον τρόπο που ζω, που ντύνομαι, που συμπεριφέρομαι που επικοινωνώ. Πιστεύω πως, όπως και το στυλ, έτσι και η αισθητική είναι δύο έννοιες που συνδέονται με την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου.

– Τι είναι, ή τι θα έπρεπε να είναι, για εσάς, το σύγχρονο ελληνικό ύφος;

Παρόλο που απουσιάζω πολλά χρόνια από την Ελλάδα, παρακολουθώ τα όσα συμβαίνουν εκεί και επικοινωνώ πολύ συχνά με την οικογένειά μου και τους φίλους μου με αποτέλεσμα να έχω μια εικόνα της ελληνικής κοινωνίας.

Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία, η εικόνα, φτάνει σχεδόν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο και επόμενο είναι να επηρεάζει πολλούς ανθρώπους από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές κουλτούρες και τρόπο ζωής. »

Αυτό σε συνδυασμό με την δύναμη της εικόνας έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί ομοιότητες και να συγκλίνουν πολλά πράγματα σε μία παγκοσμιοποιημένη εικόνα που αφορά στο ύφος και στον τρόπο ζωής διαφορετικών λαών.

Παρόλα αυτά όμως, θεωρώ πως για να κρατήσει την αυθεντικότητά της μια κοινωνία θα πρέπει να διαμορφώνει το ύφος της με βάση τον τόπο (γεωγραφικά), και την ιστορία της, κοιτάζοντας όμως στο μέλλον.

Καλές είναι οι επιρροές αλλά πάντα να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που έλαμψε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό «Μέτρον άριστον».

– Τι είναι κακό γούστο;

Κακόγουστο είναι όταν κάποιος υποδύεται κάτι άλλο από αυτό που είναι, (και για να μην παρεξηγηθώ δεν έχει καμία σχέση με την υποκριτική που είναι τέχνη θαυμαστή).

Χωρίς πρώτα να το έχει μελετήσει, δοκιμάσει, μετρήσει «πάνω του» να το έχει κάνει δικό του.

Του λείπει, δηλαδή, η αρμονία, η αυθεντικότητα, η φαντασία.

Είναι αστήρικτο και απουσιάζει η προσωπικότητα του.

– Ποιες κακογουστιές σας αρέσουν;

Δεν μου αρέσουν οι κακογουστιές αλλά μπορώ να τις ανεχτώ όταν προέρχονται από ανθρώπους που αγαπώ.

– Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του δικού σας στυλ;

Ντύνομαι και δημιουργώ με βάση το ένστικτό μου, αναζητώντας πάντα την άνεση, την απλότητα και την κομψότητα.

– Τι εκτιμάτε περισσότερο στο στυλ των φίλων σας;

Την αυθεντικότητα τους.

– Ποια εμφανισιακή αρετή ξεχωρίζετε σ’ έναν άνδρα;

Αρετή σε έναν άντρα θεωρώ την μεγαλοψυχία, την γενναιοδωρία, την ευγένεια, την σιγουριά της δύναμης χωρίς να την επίδειξή της.

Αν, παρόλα αυτά, έπρεπε να επιλέξω μια εμφανισιακή αρετή θα επέλεγα την αρρενωπότητα.

– Ποια εμφανισιακή αρετή προτιμάτε σε μια γυναίκα;

Εμφανισιακή αρετή σε μια γυναίκα μπορώ να θεωρήσω το χαμόγελό της πιστεύοντας πως είναι το πιο όμορφο «αξεσουάρ».

Και η ματιά της, η οποία αντικατοπτρίζει τον ψυχισμό της και την θηλυκότητα της.

– Ποιο μειονέκτημά σας σαρκάζετε;

Από τα μειονεκτήματά μου περισσότερο υποφέρω.

Δεν καταφέρνω να τα σαρκάζω χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχω χιούμορ. Απλά με καταβάλει το άγχος μου να τα διορθώσω.

-Αν δεν ήσασταν ο εαυτός σας, ποιος θα θέλατε να είστε;

Δύσκολη ερώτηση. Είναι πολλοί αυτοί που με εμπνέουν σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία είτε με την προσωπικότητά τους είτε με τα ταλέντα τους.

Αυτός όμως που πλησιάζει πιο πολύ σ΄αυτό που με ρωτάτε είναι ο Giorgio Armani. Θαυμάζω το ταλέντο του και την ενέργειά του.

– Σε ποια άλλη εποχή θα επιθυμούσατε να ζείτε;

Μου αρέσει πολύ η εποχή που ζω.

Αυτή η τεχνολογική έκρηξη και οι δυνατότητες που παρέχονται σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως της οικονομική του κατάστασης, νομίζω πως είναι κάτι μοναδικό. Υπάρχουν βέβαια εποχές που με κεντρίζουν ιδεολογικά και με εμπνέουν στυλιστικά.

– Ποιο είναι αγαπημένο σας χρώμα; Πως το έχετε βάλει στη ζωή σας;

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε μιας και εμείς οι Έλληνες το συνδέουμε με τόσα πράγματα, που αγαπάμε, απολαμβάνουμε και δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.

Λόγου χάρη, η θάλασσα, ο καταγάλανος και ηλιόλουστος ουρανός ή το μαγικό ελληνικό σούρουπο. Θα το βρείτε στις συλλογές των ρούχων που δημιουργώ, στα παπούτσια, στα αξεσουάρ.

– Ποια είναι η αγαπημένη σας πόλη του κόσμου και γιατί την έχετε αγαπήσει;

Η Λίμα φυσικά.

Σ’ αυτήν την πόλη έκανα τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ζωή μου, χάραξα την πορεία της νέας μου ζωής, και που συνέβαλε τα μέγιστα στο να γίνω αυτό που είμαι τώρα.

– Ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνικό νησί και πώς περνάτε εκεί όταν είστε χαλαρός και γήινος;

Όλα τα ελληνικά νησιά είναι τόσο όμορφα και τόσο μοναδικά που νομίζω πως αν επέλεγα ένα θα αδικούσα όλα τα άλλα.

Ωστόσο υπάρχει ένα μέρος που, αν και δεν είναι νησί, για μένα είναι το ιδανικό μέρος για διακοπές, ηρεμία, ξενοιασιά και διασκέδαση.

Εκεί έχω περάσει τις ομορφότερες στιγμές και σαν παιδί, και σαν έφηβος αλλά και αργότερα.

Κάθε φορά που το επισκέπτομαι νιώθω ηρεμία και μια γαλήνη και μια νοσταλγία να με κυριεύει.

Και αυτό το μέρος είναι η Καλαμάτα. Αυτή είναι το «νησί» μου.

– Πώς μοιάζει το σπίτι σας εσωτερικά;

Είναι φωτεινό. Θα το έλεγα λιτό χωρίς περιττά διακοσμητικά.

Αποπνέει μια ηρεμία την οποία απολαμβάνω το βράδυ έχοντας μπροστά μου την θέα της πόλη από ψηλά.

– Στα έργα ποιου ζωγράφου αντικατοπτρίζεται πιο καλά ή δική σας κοσμοαντίληψη;

Του Vincent van Gogh. Στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, στα έργα του, ήταν διάχυτος ο συναισθηματισμός και η αισιοδοξία.

Οι αμυγδαλιές που ανθίζουν νωρίς την άνοιξη γίνονται το σύμβολο της καινούργιας ζωής, ενώ τα ηλιοτρόπια είχαν ξεχωριστή σημασία για τον Βαν Γκογκ, επικοινωνούσαν την «ευγνωμοσύνη» του, όπως έγραφε.

Στο έργο του, «Ο πίνακας του κήπου με τους εραστές» όπως συνήθιζε να τον ονομάζει ο Βαν Γκογκ, με τα ερωτευμένα ζευγάρια κάτω από τις καστανιές, είναι διάχυτη η αίσθηση της οικειότητας και της συντροφικότητας που ήθελε να εκφράσει.

Κι ο ίδιος λαχταρούσε να έχει σύζυγο και να κάνει οικογένεια και πίστευε πως η ευτυχία κρύβεται σε απλά καθημερινά πράγματα, πράγμα που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.

– Ποιος κινηματογραφικός ήρωας σας έχει επηρεάσει;

Επηρεασμένος δεν θα έλεγα, αλλά φέρνοντας στο νου μου τις ταινίες που έχω δει, όσες μπόρεσα να θυμηθώ, ένας μόνο ήρωας συνδυάζει την δράση, με το στυλ, την γοητεία, το χιούμορ, και τις γοητευτικές γυναίκες.

His name is Bond, James Bond.

– Με ποιες ιστορικές προσωπικότητες νιώθετε πνευματική συγγένεια;

Μέχρι σήμερα δεν νιώθω κάποια πνευματική συγγένεια με ιστορική προσωπικότητα.

Υπάρχουν παρά πολλές όπως: Πλάτωνας, Μέγας Αλέξανδρος, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Che Guevara, Martin Louther King, είναι κάποιοι από τους πολλούς που θαυμάζω σαν ιστορικές προσωπικότητες.

– Με ποιο έμφυτο ταλέντο θα θέλατε να είστε προικισμένος;

Να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους.

Να εξαφανίζω την θλίψη τους.

– Ποια είναι η φθηνότερη και ποια η ακριβότερη επένδυση που έχετε κάνει στην εμφάνισή σας;

Πριν από περίπου 25 χρόνια, η αγορά ενός δερμάτινου, πανάκριβου για την εποχή και την οικονομική μου κατάσταση, μπουφάν μιας ελληνίδας σχεδιάστριας που ζούσε στην Ιταλία.

Λίγο καιρό μετά από την εγκατάστασή μου στη Λίμα, περίπου 6 χρόνια πριν, αγόρασα με πολύ λίγα χρήματα, 10 ευρώ και που παρεμπιπτόντως δεν μου περίσσευαν, 3 μέτρα βαμβακερό ύφασμα χρώματος κυπαρισσί που μου άρεσε πολύ.

Μ΄αυτό έφτιαξα το πρώτο μου κουστούμι.

Την πρώτη μέρα που το φόρεσα, με σταμάτησε μια κυρία στο δρόμο για να μου εκφράσει τον θαυμασμό της για το κομψό και καλοραμμένο μου κουστούμι.

Την ίδια μέρα, στην δουλειά, τα επίσης θετικά σχόλια των συναδέλφων μου. Φυσικά ακόμη το έχω και το φυλάω.

– Αποκαλύψτε μας μια από τις μυστικές διευθύνσεις σας, από όπου αγοράζετε όμορφα πράγματα.

Πολύ ευχαρίστως, μιας κι είστε πολύ μακριά και δεν κινδυνεύει το μυστικό.

Είναι στο Barranco, μια περιοχή της Lima, ένα μαγαζί με προϊόντα (ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, είδη σπιτιού) διαφόρων νέων σχεδιαστών Το μαγαζί ονομάζεται Δαίδαλος.

– Τι φοράτε από τον πατέρα σας, ή από τον παππού σας, έχει για σας σπάνια συναισθηματική αξία και θέλετε μια μέρα να κληροδοτήσετε με τη σειρά σας; Αυτήν τη στιγμή δεν φοράω τίποτε από τους παππούδες μου και τον πατέρα μου. Θα ήθελα όμως να… κληρονομήσω τις γραβάτες του πατέρα μου.

Και μιας και το ‘φερε η συζήτηση θα του ζητήσω να μου στείλει μία. Θα μου άρεσε να την δει να την φοράω συνδυασμένη με ένα από τα δικά μου κοστούμια.

– Πώς θα επιθυμούσατε να ταφείτε;

Ανάσκελα. Είναι πιο ξεκούραστο νομίζω και δεν θα έχω πρόβλημα με την μέση μου.

Και λίγο χιούμορ χρειάζεται!

andro.gr