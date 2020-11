Βιέννη: «Ισλαμιστής τρομοκράτης» ένας από τους δράστες της επίθεσης – Τρεις πολίτες νεκροί

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης χθες βράδυ.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Ο Νεχάμερ περιέγραψε τον δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, ως «ισλαμιστή τρομοκράτη».

«Χθες το απόγευμα βιώσαμε μια επίθεση από τουλάχιστον ένα ισλαμιστή τρομοκρατή», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, περιγράφοντας τον δράστη ως φίλα προσκείμενο στο Ισλαμικό Κράτος.

Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους για την επίθεση χθες το βράδυ διαφεύγει της σύλληψης, σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, ενώ ένας σκοτώθηκε. Τα θύματα της επίθεσης είναι τουλάχιστον τρία, ανάμεσα τους μια γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρακάτω βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK