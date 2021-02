7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Αυλαία με αφιέρωμα στο Βάσκικο Κινηματογράφο

«Παλεύοντας για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διεκδικούμε το αύριο του πλανήτη»

Με συνολικά 12 ντοκιμαντέρ -6 την κάθε ημέρα- από τα οποία 10 σε πανελλήνια πρώτη προβολή, βραβευμένα στην πλειονότητά τους, και με Αφιέρωμα στον Βάσκικο Κινηματογράφο ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο η on line έκδοση του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού -Αθλητισμού και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, μέσα από την ιστοσελίδα https://www.peloponnisosdocfestival.com.

Ειδικότερα, σήμερα Σάββατο 13/02 στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες για δωρεάν on line προβολή οι ταινίες: Not just your picture / Όχι μονάχα η φωτογραφία σας (Γερμανία 2019-πανελληνια πρεμιέρα, Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία), το πολυβραβευμένο Sheep Hero / Ο Ήρωας των Προβάτων (Ολλανδία 2019) που έχει αποσπάσει 20 βραβεία σε Φεστιβάλ από όλον τον κόσμο, Anerca, Breath of Life / Ανέρκα, πνοή ζωής (Φινλανδία 2020-πανελλήνια πρεμιέρα), Dear Child / Αγαπητό μου παιδί (Βραζιλία 2020-πανελλήνια πρεμιέρα), The New Abolitionists / Οι νέοι πολέμιοι της δουλείας (ΗΠΑ 2020, πανελλήνια πρεμιέρα-Αφιέρωμα στην Ισότητα) σε παραγωγή της Ελληνοαμερικάνιδας Ολυμπίας Δουκάκη και το Walchensee Forever/ Βάλχενζε για πάντα (Γερμανία 2020).

Αύριο Κυριακή, 14/02, το Φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με τα τρία ντοκιμαντέρ που εντάσσονται στο φετινό Αφιέρωμα στο Βάσκικο Κινηματογράφο (στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του ΔΦΝΠ με το Διεθνές Φεστιβάλ Zinebi του Μπιλμπάο της Ισπανίας): “Cold Lands / Παγωμένοι Τόποι”, “Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa / Ez, eskerrik asko! Το παράθυρο της Gladys” και “Stepping into the Boundary / Πατώντας τα όρια” αλλά και με τις βραβευμένες ταινίες Cows on the Roof / Αγελάδες στη σκεπή (Ελβετία 2020) και Kiss the Ground / Φίλα το Χώμα (ΗΠΑ 2020) και το Fixed Shot – 100 Recordings around Dignity Square/ Σταθερό πλάνο/100 κινηματογραφικές λήψεις στην Πλατεία Αξιοπρέπειας (Χιλή 2020) που εντάσσεται στο Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία. Όλες οι ταινίες της Κυριακής προβάλλονται σε πανελλήνια πρώτη.

Επόμενο ραντεβού 7-16 Μαΐου με φυσική παρουσία

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανανεώνει το ραντεβού του με το κινηματογραφόφιλο κοινό τον Μάιο (7-16) στις αίθουσες προβολών, στην έδρα του την Καλαμάτα, αλλά και στις 8 πόλεις που το φιλοξενούν φέτος: τη Σπάρτη, την Πάτρα, το Άργος, το Ναύπλιο, την Αμαλιάδα, το Ξυλόκαστρο, το Γύθειο και την Αιγιαλεία. Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο θα παρουσιαστεί ολόκληρο το πρόγραμμα της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών ντοκιμαντέρ, ενώ δρομολογείται, μεταξύ άλλων, το Αφιέρωμα στην Αυστριακή Σκηνοθέτιδα Natalie Halla, το δεύτερο μέρος του Αφιερώματος στον Βάσκικο Κινηματογράφο, καθώς και η απονομή των βραβείων.

Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στα www.peloponnisosdocfestival.com και https://www.facebook.com/peloponnisosdocfestival/ για να μαθαίνετε όλα τα νέα του Φεστιβάλ!