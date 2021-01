Παρελθόν από την Άρσεναλ ο Παπασταθόπουλος – Άγνωστο που θα συνεχίσει

Ελεύθερος να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του σε ομάδα της αρεσκείας του είναι από την Τετάρτη (20/01) ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Η Άρσεναλ έκανε γνωστό ότι το συμβόλαιο του Έλληνα κεντρικού αμυντικού λύθηκε, κάτι που σημαίνει ότι ο 32χρονος παίκτης μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί.

Ο «Sokratis» έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού, ενώ φημολογείται ότι υπάρχει ενδιαφέρον κι από ομάδες της Super League, όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο πολύπειρος σέντερ μπακ αποτελεί διακή πόθο της Τζένοα, ενώ στο παιχνίδι της απόκτησής του έχει μπει και η Τζένοα.

naftemporiki.gr

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μετά την ανακοίνωση, έγραψε στο λογαριασμό του στο instagram ” One of the most enjoyable times in my career ended today. It has been an honour to wear the Arsenal shirt and I want to thank all the coaches, team-mates, staff and fans around the world for the love and respect they have given me. I gave everything for Arsenal and Arsenal also gave me a lot. I wish you all the best health and success always. Thank you. @arsenal “

Ενώ δημοσίευσε και μια εικόνα με τις ομάδες που μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί και ένα ερωτηματικό για το που θα συνεχίσει.