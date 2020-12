Μια 90χρονη ο πρώτος άνθρωπος του δυτικού κόσμου που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού

Η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν έγινε ο πρώτος άνθρωπος του δυτικού κόσμου που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού, την ώρα που η Βρετανία ξεκινά σήμερα το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα της ιστορίας της.

Όπως δήλωσε η ίδια, ένιωσε πολύ «προνομιούχα» που έλαβε την πρώτη δόση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κόβεντρι.

90-year-old Margaret Keenan is the first person in the UK to receive the Pfizer/BioNTech vaccine outside of a clinical trial.



Read more about this huge moment in the fight against #COVID19: https://t.co/YVcEqzmsPj pic.twitter.com/oCDV8Sv90X