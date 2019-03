Συναυλία του Μάνου Κιτσικόπουλου στην Καλαμάτα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, με σημαντική χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και τη στήριξη του Συλλόγου «Τέρψις», διοργανώνουν και φέτος τον κύκλο «Άνοιξη των Πλήκτρων».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, είναι η 5η χρονιά που επαναλαμβάνεται αυτή η σειρά από πιανιστικά ρεσιτάλ, αλλά και γενικότερα συναυλίες με πληκτροφόρα όργανα.

Στόχος είναι να παρουσιαστεί το ρεπερτόριο του πιάνου αλλά και άλλων πληκτροφόρων οργάνων σε όλο το χρονικό του πλαίσιο, ενώ γίνεται προσπάθεια να υπάρχουν πάντα έργα του 20ού και 21ου αιώνα και ιδιαίτερα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών. Μέχρι στιγμής, 42 πιανίστες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό έχουν παρουσιαστεί στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της «Άνοιξης των Πλήκτρων».

Στη φετινή 5η διοργάνωση το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 11 πιανίστες σε 8 διαφορετικές συναυλίες, πιανίστες από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βενεζουέλα και την Κροατία και συγκεκριμένα, το Μάνο Κιτσικόπουλο με ένα πολύ ενδιαφέρον crossover πρόγραμμα, το εντυπωσιακό πιανιστικό ντουέτο "piano for two" με την Beata Pincetic και τον Χρήστο Σακελλαρίδη, την Αλεξία Μουζά σε μια βραδιά έκπληξη, τον Ιταλό συνθέτη και πιανίστα Riccardo Vaglini με έργα που ανήκουν στο ιδιαίτερο κίνημα "fluxus", την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου στην παρουσίαση του CD "The Well Tempered Clavier" του J. S. Bach, που απέσπασε φέτος το βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, τους τρεις καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Κώστα Γαλάνη, Λουκά Γεώργα και Στάθη Γυφτάκη σε ένα πρόγραμμα για 2, 4 και 6 χέρια, την Λορέντα Ράμου σε μια βραδιά με έργα του 21ου αιώνα για πιάνο και ηλεκτρονικά (συναυλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών») και με μια επετειακή βραδιά «δώρο» με τον Σπύρο Μάνεση και το "Spiral Jazz Trio".

Οι συναυλίες ξεκινούν με τον πολυβραβευμένο Καλαματιανό πιανίστα Μάνο Κιτσικόπουλο, το Σάββατο 30 Μαρτίου, στις 20.30, σε ένα νέο χώρο-έκπληξη, το φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά με τίτλο "Sounds of a Dream", ο Μάνος Κιτσικόπουλος θα επιχειρήσει -όπως γράφει ο ίδιος- να «...γεφυρώσει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και βιώματα της παιδικής του ηλικίας», μέσα από δικές του συνθέσεις ή μεταγραφές, καθώς και έργα που εκτείνονται από τον εμβληματικό Αμερικανό συνθέτη Samuel Barber στον ευρηματικό Chick Corea και από τον ιδιαίτερο Eric Satie στον Έλληνα πιανίστα και συνθέτη Στάθη Άννινο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του κύκλου έχει αναλάβει ο πιανίστας και καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Λουκάς Γεώργας. Γενική είσοδος: 5 ευρώ.