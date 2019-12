Τόνωση και ζωντάνια από τους χορευτές του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χορού Καλαμάτας

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε και ο 2ος Διεθνής Διαγωνισμός Αθλητικού Χορού το περασμένο Σάββατο στην Καλαμάτα, το 2nd Kalamata Dance Cup – Beyond The Limits.

Με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και συνοδούς το διαγωνιστικό παρκέ της «Τέντας» από τις 8.00 το πρωί κατακλύστηκε με κόσμο, που σταδιακά αυξανόταν, σε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον με ποιοτική μουσική και πολύ θετική ενέργεια. Έτσι, η Καλαμάτα μετατράπηκε για άλλη μια χρονιά σε κέντρο συνάντησης της χορευτικής κοινότητας και προσέφερε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό θέαμα αμέτρητων διαφορετικών παραστάσεων χορού σε όλα τα είδη!

Η πόλη είχε τη χαρά να φιλοξενήσει 34 καταξιωμένους τοπικούς και διεθνείς κριτές χορού, καθώς και διάσημες προσωπικότητες από την αθλητική χορευτική κοινότητα, πρωταθλητές χορού και κορυφαία χορευτικά ζευγάρια και ομάδες από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Όλοι αυτοί οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες συναγωνίστηκαν με ευγενή άμιλλα σε επαγγελματικό επίπεδο και ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους μπρος στο φιλότεχνο κοινό, σε μια ποιοτική διοργάνωση, καινοτόμα και πρωτοποριακή, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους επισκέπτες, προβάλλοντας την πόλη και το νομό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αφού ο διαγωνισμός προβλήθηκε πρώτη φορά με ζωντανή αναμετάδοση και έφτασε σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Η δε Ελληνική Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης, καθώς και το Τμήμα Τροχαίας Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, εξασφάλισαν την ομαλή διεξαγωγή του.

Μεγάλο δε χειροκρότημα απέσπασαν οι χορευτές της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» που συγκίνησαν το κοινό. Από το μαγευτικό θέαμα της διαγωνιστικής τελετής Gala που ακολούθησε, διακρίθηκαν επαγγελματίες χορευτές αγωνιστικού χορού, ζευγάρια από Ιταλία και Ελλάδα: 1η θέση Imparato Roberto - Alessia Lepre (Ιταλία), 2η θέση: Ιωάννου Ανδρέας – Μάρθα Μπιρλή (Ελλάδα), 3η θέση: Maxim Stadnik – Αθηνά Παλαιολόγου, όπου απονεμήθηκε το Κύπελλο Καλαμάτας.

Η ανταπόκριση του κόσμου, η θετική ενέργεια, αλλά και η τεράστια αύξηση των συμμετεχόντων, και των συνοδών - θεατών που είναι λάτρεις της τέχνης, του πολιτισμού και του αθλητισμού αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης, που με έντονα στοιχεία εξωστρέφειας προβάλλει το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν της Μεσσηνίας. Ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης ήταν η πραγματοποίηση των διαλέξεων – σεμιναρίων στην Πινακοθήκη της Λαϊκής Βιβλιοθήκης την επόμενη μέρα, όπου οι συμμετοχές σε όλα τα είδη χορού ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, πράγμα που αποδεικνύει ότι χρόνο με το χρόνο το Kalamata Dance Cup & Training Camp κατακτά μεγαλύτερο κομμάτι στον αθλητικό τουρισμό.

Με την αιγίδα και ευγενική υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, αλλά και την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και φυσικά των μεγάλων χορηγών, ξενοδοχείου Elysian, Agrovim, The Shoe Mart, Alpha System Γκούζος, ξενοδοχείου Belvedere κ.ά., η διοργάνωση του Διεθνούς Κυπέλλου Χορού Kalamata Dance Cup είναι μοναδική για την Πελοπόννησο, καθόσον διακρίνεται για την υψηλή καλλιτεχνική της ποιότητα και τα πολλαπλά κοινωνικά μηνύματα που εκπέμπει και στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση.

Ο χορός ως έκφραση, τέχνη και άθληση είναι για όλα τα μέλη της κοινωνίας μας και ο σύλλογος-φορέας διοργάνωσης, Dance Challenge, με την υποστήριξη της Κοιν.Σ.Επ ‘PolisArt’, αποσκοπεί στη ευρύτερη διάδοσή του. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Χορού ως θεσμός στην Καλαμάτα κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία μιας ευχάριστης συνάντησης των ασχολουμένων με το χορό να έλθουν σε επαφή με τις νεότερες τάσεις που επικρατούν στο χώρο, να αποκτήσουν τεχνογνωσία από εξειδικευμένους χοροδιδασκάλους, να πειραματιστούν σε νέα είδη χορού, αλλά και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στο ευρύ κοινό. Ταυτόχρονα, προσφέρει σε όλους τους δημότες της πόλης και τους φιλότεχνους επισκέπτες ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό υπερθέαμα με έντονες συγκινήσεις από κορυφαίους του είδους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, που ταξιδεύουν στην Καλαμάτα για το σκοπό αυτόν.

Το χορευτικό αντάμωμα ανανεώθηκε πλέον για το 3ο Dance Cup το Νοέμβριο του 2020.