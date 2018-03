Με χαμόγελα και σιγουριά παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Thi-MaiNguyen Etna

Μετά από μια παγκόσμια περιοδεία, το σόλο «Etna» της Τι-Μάι Ενγκοϊγέν παρουσιάζεται στο 24o Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ώριμο και εξελιγμένο. Η Thi-Mai με το μικροκαμωμένο σώμα της και τις αδιανόητες χορευτικές ικανότητες είναι μια πολυτάλαντη γυναίκα. Χορεύει, τραγουδάει και παίζει, δημιουργώντας μια σπαρακτική παράσταση. Παίζει την Έτνα, μια νεαρή άστεγη, βυθισμένη στην τρέλα της, με ένα μαγνητόφωνο στα χέρια. Μέσα από το μαγνητόφωνο ακούμε τους ήχους της παλιάς της ζωής να θερμαίνουν το σώμα και τη μνήμη της. Η Έτνα χορεύει για να ξορκίσει την κακιά της μοίρα, για να κρατήσει μέσα της ζωντανή τη σπίθα για ζωή. Χορεύει χάρη σε μια επίμονη, μέσα στο τέλμα, λαχτάρα να νιώσει, να υπάρξει και να αγαπήσει. Αντίθετα από το αναμενόμενο, οι άστεγοι είναι οι επιζώντες μιας φοβερά σκληρής και δυσάρεστης πραγματικότητας. Εξαφανίζονται πίσω από ένα πέπλο μοναξιάς, περιπλανώμενοι σαν σκιές στην καρδιά των πόλεών μας. Η αινιγματική τους παρουσία, που κινείται συνεχώς στα πρόθυρα του θανάτου, φαίνεται να μετατοπίζει το διακύβευμα της ύπαρξης από τη δράση και την επιτυχία στην επιβίωση του Εαυτού.

Τρίτη 17 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας



Amorphy / Τζένη Αργυρίου Ανώνυμο

Το «Ανώνυμο» επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία του κοινωνικού υποκειμένου από την εποχή που η καλλιτεχνική πράξη αποτελούσε εφαλτήριο ανθρώπινης σύνδεσης και συλλογικής διαμόρφωσης έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου η ανωνυμία, η ιδιωτικότητα και η ομαδικότητα μεταλλάσσονται ως κομμάτια μιας παράδοξης, κατακερματισμένης πραγματικότητας. Η Τζένη Αργυρίου αφουγκράζεται τις έννοιες της σωματικής μνήμης, της θεμελιακής ανθρώπινης επαφής και της συνοχής μιας ομάδας και, πατώντας γερά στις ρίζες και στις τελετουργίες μύησης και συμμετοχής, προτείνει μια σύγχρονη κινησιολογική γλώσσα. Αποπειράται έτσι να σχεδιάσει ένα ταξίδι που θα γεφυρώνει το ψηφιακό με το σωματικό σύμπαν, αναζητώντας έναν παρόντα χώρο.

Τρίτη 17 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας



AntonLachkyCompany Cartoon

Ο Άντον Λιάχκι δημιουργεί μια φρέσκια και πρωτότυπη χορογραφία, χρησιμοποιώντας το στοιχείο της υπερβολής, ειδικά για τα παιδιά (από 6 ετών) και τις οικογένειές τους. Με εξαιρετικές ερμηνείες, το σουρεαλιστικό και διασκεδαστικό αυτό παραμύθι με τις άπειρες προεκτάσεις μάς ταξιδεύει σε μια άγνωστη και παράξενη χώρα. Τέσσερις ήρωες καταλαμβάνονται από το δαιμόνιο της δημιουργίας και μεταμορφώνονται σε πλάσματα που θυμίζουν ήρωες από κινούμενα σχέδια, καθώς δίνονται ολόψυχα σε φαντασμαγορικούς χορούς και απίθανες παλαβομάρες. Αυτή η ασυνήθιστη και γεμάτη ανατροπές ιστορία για παιδιά ξεδιπλώνεται πάνω σε ένα γοητευτικό στρώμα ήχων, από άριες της όπερας έως τη σύγχρονη ποπ, σε μια ευφάνταστη, ευρηματική χορογραφία. Υπερβολικές, σχεδόν γκροτέσκες μορφές, απόλυτη δεξιοτεχνία και εξαιρετικός συντονισμός είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που κάνουν το «Cartoon» μια συναρπαστική εμπειρία όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια.

Τετάρτη 18 Ιουλίου, 20:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

EdivaldoErnesto Tears

Ο Εντιβάλντο Ερνέστο, ένας από τους προσκεκλημένους εισηγητές στα εργαστήρια του 24ου Φεστιβάλ, παρουσιάζει το περίφημο σόλο του «Tears» με στόχο να παρασύρει το κοινό σε έναν φορτισμένο στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία. Ένας άνθρωπος διχασμένος ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία της περιπλάνησης βασανίζεται από παράλογες αμφιβολίες. Παρακολουθούμε την πορεία του, καθώς ακολουθεί τους κανόνες, οι οποίοι καταλήγουν να γίνουν καταπιεστικοί ρόλοι. Μια σειρά από ψυχολογικές μεταπτώσεις θα κάνουν τον φοβισμένο αυτόν ταξιδιώτη να περάσει από αλληλουχίες ανησυχίας. Αποφορτίζοντας την οργή, στρεφόμενος έσω, σε κλειστοφοβικές γωνιές, ο χορευτής αφήνεται να παρασυρθεί σε αντιδράσεις που τον μεταμορφώνουν, σε απρόβλεπτες εκρήξεις ενέργειας, κομψές «μικροκινήσεις» των δακτύλων γεμάτες αφηγηματική δύναμη, αποτυπώνοντας μια κινησιολογική εικόνα σε ευαίσθητη διαλεκτική ισορροπία με τη μουσική. Προκαλώντας μια αδιάκοπη ένταση μεταξύ ερμηνευτή και κοινού, το «Tears» αναπτύσσει έναν στοχασμό πάνω στο τι μπορείς να κάνεις και τι όχι κατά τη διεκδίκηση της ελευθερίας.

Τετάρτη 18 Ιουλίου, 22:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας



JukstapozCompany / Χριστίνα Γουζέλη & PaulBlackman TheArtofDying

Η ομάδα Jukstapoz ιδρύθηκε το 2010 με έδρα την Αθήνα και έχει διεθνή παρουσία σε φεστιβάλ και θέατρα ανά τον κόσμο. Το χορογραφικό της ύφος είναι έντονα κινηματογραφικό και διακρίνεται για τη δυναμική σωματική γλώσσα (physical theatre). Το έργο «Theartofdying», το οποίο η Χριστίνα Γουζέλη ερμηνεύει με την πρωτότυπη μουσική του βραβευμένου λαουτίστα Jozef van Wissem, είναι ένα σόλο εμπνευσμένο από το τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος «Ο κήπος των επίγειων ηδονών», στο οποίο αποδίδεται το εύθραυστο της ανθρώπινης ύπαρξης με λεπτό χιούμορ και σουρεαλισμό. Χορός, πολυμέσα και υποβλητική μουσική συνυπάρχουν σε μια παράσταση που εξετάζει τη διαδικασία του «ευ θνήσκειν», αποτυπώνοντας συγχρόνως την ομορφιά της στιγμής προτού επέλθει το τέλος της ζωής. Μέσα σε έναν κήπο όπου κατοικούν τόσο η ζωή όσο και η φθορά, η ερμηνεύτρια συνθέτει ένα τοπίο από μικρόκοσμους σήψης και χαράς. Η μουσική σύνθεση είναι του Jozef van Wissem, του βραβευμένου Ολλανδού μινιμαλιστή μουσικού με έδρα τη Νέα Υόρκη, o oποίος, το 2013, απέσπασε το Βραβείο Μουσικής στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Mόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί».

Πέμπτη 19 Ιουλίου, 21:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας



JosefNadj Penzum

Η λέξη «penzum» σημαίνει το σύνολο της εργασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί σε μια ημέρα και για την οποία είναι υπεύθυνος κάποιος. Ο όρος εμφανίζεται σε ένα αμετάφραστο ποίημα του Αττίλα Γιόζεφ (Attila József, 1905-1937), εμβληματικού Ούγγρου ποιητή που επηρέασε γενιές συγγραφέων και καλλιτεχνών. Ο χορογράφος, χορευτής και εικαστικός Γιόζεφ Νατζ και η κοντραμπασίστα και συνθέτις Ζοέλ Λεάντρ συνέλαβαν το «Penzum» ως φόρο τιμής στον μεγάλο ποιητή. Σε μια σύνθεση χορογραφίας, μουσικής και σχεδίου, φορώντας αφρικανικές μάσκες, οι δύο καλλιτέχνες σκηνοθετούν το ντουέτο τους μέσα από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Είναι ένα «ανοιχτό» έργο που γράφεται συνεχώς επί τόπου, καρπός καθολικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ερμηνευτών, διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκουν να μεταδώσουν την ένταση των λέξεων του Γιόζεφ. Η ποίησή του δεν παύει ποτέ να επιδρά στην καρδιά και τον νου των δύο ερμηνευτών. Τους καθοδηγεί, τους εμπνέει.

Παρασκευή 20 & Σάββατο 21 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Svalbard Company All Genius All Idiot

Το «Allgeniusallidiot» δεν είναι μια κλασική παράσταση τσίρκου. Είναι μια πολυμορφική, εξαιρετικά δημιουργική, εντελώς εξωφρενική σύνθεση με εκρηκτική ζωντάνια, εντυπωσιακές εικόνες, ατόφια έκφραση και γοητευτικά ηχοτοπία. Είναι μια βραβευμένη παράσταση, το ντεμπούτο της Svalbard Company, ενός δυναμικού συνόλου τεσσάρων διεθνών ερμηνευτών με εξαιρετικές ικανότητες ανάμεσα στην κομψότητα και στη γελοιότητα, σε μια πλούσια σύνθεση δημιουργικότητας και δεξιοτεχνίας. Ποιητικό και φιλοσοφικό, ατμοσφαιρικό και επικίνδυνο, έντονο και αισθησιακό, χύμα όσο και παράλογο, πρόκειται για ένα έργο τέχνης που αμφισβητεί κάθε περιορισμό. Μια αντιπαράθεση διαφορετικών μορφών έκφρασης που διερευνά τις έννοιες της σεξουαλικής ταυτότητας, της ρευστότητας του εαυτού, του κάλλους και του μεγαλείου με μια μοναδικά πληθωρική γλώσσα.

Παρασκευή 20 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας



MarqueseScott & PoppinJohn

Οι Μαρκίζ Σκοτ και Πόπιν Τζον ίσως δεν χρειάζονται συστάσεις, καθώς τα βίντεο με τις εμφανίσεις τους έχουν εκατομμύρια προβολές στο ΥouΤube. Είναι δύο από τους σημαντικότερους χορευτές animation και poppin στον κόσμο. Αυτοδίδακτοι, πρωτοπόροι και διαρκώς εξελισσόμενοι, αποτελούν πρότυπο για εκατομμύρια νέους, ενώ έχουν ανοίξει τον δρόμο για νέες δυναμικές στην ανθρώπινη κίνηση και τον σύγχρονο χορό. To δίδυμο από τις ΗΠΑ με τις εξωπραγματικές κινητικές ικανότητες έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία εμφάνιση στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού και μία παράσταση δρόμου, δίνοντας στο κοινό την εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσει τον αστείρευτο πλούτο και τη γνήσια έκφραση της κουλτούρας που πάλλεται εδώ και χρόνια στους δρόμους των μεγαλουπόλεων. Η παρουσία των Μαρκίζ Σκοτ και Πόπιν Τζον στο 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί έναν μικρό φόρο τιμής στους μάγους του σύγχρονου χορού.

Σάββατο 21 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας - Παρασκευή 20 Ιουλίου, 19:00, Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας



Kόkakepanu / Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου & Παναγιώτης Μανουηλίδης

InCaseofLoss Χορδές και συγχορδίες με δύο ερμηνευτές, έναν μουσικό και μια χορεύτρια. Αποτυγχάνοντας και ξεκινώντας πάλι από την αρχή, γυρίζοντας πίσω και επανεκκινώντας, ένας άντρας και μια γυναίκα ξεδιπλώνουν ένα εικαστικό και μουσικό τοπίο από απολεσθέντα αντικείμενα, καταστάσεις, ανθρώπους που αναζητούν τον δρόμο της επιστροφής από το σκοτάδι στο φως, ψάχνοντας για την άκρη του μίτου – ή μήπως για την αρχή; Η καθηλωτική, χωρίς όρια κίνηση της Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου και το ξεχωριστό ηχόχρωμα του Panu Manu συνθέτουν μια έντονα ατμοσφαιρική παράσταση. Το «Incase οfloss» είναι μια ιδιαίτερη χοροσύνθεση, όπου ήχος και κίνηση γίνονται το μέσο για να επαναφέρουμε στην παρούσα στιγμή –σε μια αέναη απώλεια και επανεύρεση– τον χώρο, αφού είναι αδύνατο να επαναφέρουμε τον ίδιο τον χρόνο. Νήματα που μοιάζουν με σημάδια προσανατολισμού γίνονται κλωστές για μαριονέτες, περιορίζοντας και ταυτόχρονα καθοδηγώντας το σώμα της χορεύτριας στον χώρο. Ένα ταξίδι παντοτινής αναχώρησης και επιστροφής, το μαγευτικό αποτέλεσμα της πρωτότυπης συνεργασίας δύο εξαιρετικά ταλαντούχων καλλιτεχνών.

Κυριακή 22 Ιουλίου, 20:00, Στούντιο Μεγάρου Χορού Καλαμάτας



LesSlovaKs JourneyHome

Οι Les SlovaΚs παρουσίασαν το «JourneyHome» για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2009. Έκτοτε περιοδεύουν με το έργο αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, ενθουσιάζοντας το κοινό με το παιχνιδιάρικο αλλά και γεμάτο δύναμη και ευαισθησία στυλ τους. Σε μια πολυφωνική παράσταση εμπνευσμένη από τον παραδοσιακό χορό οι πέντε χορευτές του συγκροτήματος Les SlovaΚs, μαζί με τον παλιό συνεργάτη τους, τον μουσικό και συνθέτη Simon Thierrée, ξέρουν πώς να καθηλώνουν τον θεατή. Πρόκειται για μια σύνθεση από χορευτικές μινιατούρες γεμάτες συναίσθημα, φαντασία, κοινά ιστορικά βιώματα και χιούμορ που φέρνει κάθε χορευτή στο προσκήνιο ως σολίστ και ταυτόχρονα ως οργανικό στοιχείο μιας δυναμικής και οικογενειακής συλλογικότητας. Ο Simon, ως προσεκτικός ράφτης/μαέστρος, κεντά την πολύχρωμη μουσική του στο μέτρο κάθε χορευτικής σκηνής, επιτυγχάνοντας την τέλεια εφαρμογή, και οι Les SlovaΚs τραγουδούν και χορεύουν από καρδιάς, υπενθυμίζοντάς μας τη δύσκολη αλλά και γεμάτη ικανοποίηση εμπειρία της συλλογικής δημιουργίας και διαβίωσης.

Κυριακή 22 Ιουλίου, 22:00, Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας





ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Από το Σάββατο 14 Ιουλίου έως το επόμενο Σάββατο 21 Ιουλίου, οκτώ παραστάσεις χορού παρουσιάζονται σε ένα σταθερό απογευματινό ραντεβού, κάθε μέρα στις 19:00, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας.

Όλες οι παραστάσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.

O Iσπανός Akira Yoshida με το έργο «Home» μας μιλά για την επιστροφή στην ουσία του ανθρώπινου όντος σε μια εποχή παρακμής και απληστίας, όπου έχουμε χάσει το κριτήριο του τι είναι σημαντικό και τι όχι, τι όνειρο και τι εφιάλτης. (Σάββατο 14/07)

Ο Σλοβάκος Peter Jasko, φιλοξενούμενος δάσκαλος του φεστιβάλ και μέλος των Les SlovaKs, θα παρουσιάσει το «18», ένα μικρό προσωπικό μανιφέστο αφιερωμένο στη μακροχρόνια έρευνά του πάνω στον χορό και στη διαρκή ανάγκη του καλλιτέχνη να δίνεται ολόψυχα στο παρόν και να αφουγκράζεται τη στιγμή για να μπορέσει να δημιουργήσει. (Κυριακή 15/07)

Ο εκρηκτικός Edivaldo Εrnesto από τη Μοζαμβίκη και ο Ισπανός Luis García López, γνωστός και ως Fruta, θα μας παρουσιάσουν με το «Glitches» μια ενστικτώδη παράσταση. Oι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν, μέσα από την ξεχωριστή χορευτική τους γλώσσα, ένα διάλογο με έντονα και απρόσμενα αποτελέσματα. (Δευτέρα 16/07)

H Αθανασία Κανελλοπούλου, με το «99 γωνίες ενός πιθανού εαυτού», σκιαγραφεί 99 πτυχές, 99 στιγμές ενός ήρωα, μέσα από τις οποίες η πιθανότητα για αναγνώριση του εαυτού, ακολουθώντας σκιώδεις διαδρομές, μετατρέπεται τελικά σε βεβαιότητα. Η παράσταση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ωδείο Καλαμάτας και τη συμμετοχή των Νίκου Παλαιολόγου (έγχορδα) και Γιώργου Κλάδη (κρουστά). (Τρίτη 17/07) Η Liaidain Herriot, η Ιρλανδή χορεύτρια με τη μοναδική θεατρικότητα, αφηγείται μέσα από το έργο της «ΟnaTangent» την ιστορία αγάπης μιας εγγονής ράφτη και ενός ναυτικού, μιλώντας για την αναμονή και την περιπλάνηση των ερωτευμένων που ψάχνουν ο ένας τον άλλο. (Τετάρτη 18/07) O Tom Weksler αφιερώνει το έργο του «Water» στη δύναμη του νερού που βγαίνει από το μέταλλο, διαπερνά την πέτρα και μας θρέφει, όπως το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας. (Πέμπτη 19/07) Οι Marquese Scott και Poppin John, σε μια μοναδική παράσταση dubstep που θα λυγίσει τον χωροχρόνο. (Παρασκευή 20/07) To εκπληκτικό ντουέτο των χορευτών και ακροβατών από τη Γαλλία Frédéri Vernier και Justine Berthillot με το γνωστό τους έργο «Noos» θα μας δείξουν πώς δύο άνθρωποι τολμούν να παραδοθούν ολοκληρωτικά ο ένας στον άλλο και να δοκιμάσουν τα όρια της απόλυτης εμπιστοσύνης. Τρέχουν, αγκαλιάζονται, σηκώνονται και πέφτουν μέσα από μαγικές εναλλαγές τρυφερότητας και αγριότητας. (Σάββατο 21/07)



ΒΡΑΔΙΑ ΛΑΤΙΝ ΤΖΑΖ ΜΕ ΤΟΥΣ ELVIOLINLATINO

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου, στο προαύλιο του Μεγάρου Χορού, διοργανώνεται βραδιά λάτιν τζαζ με τους El Violin Latino, την μπάντα του βραβευμένου βιολονίστα και συνθέτη Gregor Huebner, σε συνεργασία με το φεστιβάλ Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Εμφανίζονται επί σκηνής οι Gregor Huebner (βιολί), Klaus Mueller (πιάνο), Veit Huebner (μπάσο) και Jerome Goldschmidt (κρουστά).



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Γενική είσοδος: €15,00

Γενική είσοδος στην παράσταση «Cartoon» της Anton Lachky Company, Πέμπτη 18 Ιουλίου: €10,00

Φοιτητικό/μειωμένο εισιτήριο: €12,00 για όλες τις παραστάσεις

Η έκδοση μειωμένων εισιτηρίων καθώς και η είσοδος με αυτά στο θέατρο γίνεται με την επίδειξη της αντίστοιχης ειδικής κάρτας (φοιτητική κάρτα, κάρτα πολιτισμού, κάρτα ανεργίας, κάρτα Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, κάρτα Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, κάρτα ΑμεΑ).

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΣΤΟΥΝΤΙΟ Γενική είσοδος: €12,00

Γενική είσοδος για τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια του Φεστιβάλ: €10,00

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία και στις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι στο υπουργείο Πολιτισμού το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το 24ο στη σειρά, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 22 Ιουλίου. Ένα Φεστιβάλ που έχει καταφέρει να συνδέσει την πόλη με το χορό και- παρά τα προβλήματα που υπήρξαν κυρίως τα τελευταία χρόνια- να σταθεί όρθιο! Προβλήματα οικονομικά, που όμως με τη συμβολή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, λύθηκαν, καθώς το Φεστιβάλ θα χρηματοδοτηθεί για τα επόμενα τρία χρόνια μέσα από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων με 1,2 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.Έτσι, λοιπόν, στην αίθουσα που έγινε χθες η παρουσίαση κυριαρχούσε ανακούφιση, αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον του. Το «παρών» εκεί έδωσαν η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Λίντα Καπετανέα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, καθώς και η πρόεδρος της «Φάρις», Αναστασία Μπελογιάννη.Την παρουσίαση παρακολούθησαν ακόμη εκπρόσωποι του Τύπου από την Αθήνα, όπως και φίλοι του χορού και του συγκεκριμένου Φεστιβάλ.Πρώτη το λόγο πήρε η υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή, αφού είναι καινούργια για το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, καθώς αυτή τη φορά έχουν ενωθεί οι δυνάμεις του υπουργείου Πολιτισμού, του υπουργείου Οικονομίας, της Λίντας Καπετανέα και του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο όλοι μαζί να δώσουν νέα ώθηση «σε ένα πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ, που εδώ και 24 χρόνια έχει βάλει την Καλαμάτα στο διεθνή χάρτη του χορού».Επίσης, θέλησε να δώσει έμφαση στην υποδομή που έχει αποκτήσει το Φεστιβάλ και δεν είναι άλλη από το Μέγαρο Χορού, που-όπως υποστήριξε- μπορεί να του δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση.Στη συνέχεια η υπουργός αναφέρθηκε στην κα Βίκυ Μαραγκοπούλου, λέγοντας ότι ήταν εκείνη που επί 21 χρόνια προσέφερε για να γίνει αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ.Επίσης, αναφερόμενη στη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, είπε ότι με αυτή αποκτά νέα δυναμική, ο χορός συνομιλεί με τις άλλες τέχνες, αυτό βγαίνει και εκτός του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και έτσι συνδέονται η τοπική κοινωνία και η πόλη με ένα διεθνές γίγνεσθαι, κάτι που αποτελεί πολιτική του υπουργείου Πολιτισμού. Στόχος του, άλλωστε, είναι η κάθε πόλη να αποκτήσει τη δική της πολιτιστική ταυτότητα και αυτή μετά να συνδεθεί με το διεθνές γίγνεσθαι, με την Καλαμάτα, όπως σχολίασε, να αποτελεί λαμπρό παράδειγμα.Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ανέφερε ότι δε χρειάζεται να μιλήσει για τη σημασία που έχει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού για την πόλη, αφού οι Καλαματιανοί το γνωρίζουν πολύ καλά. Για τον ίδιο, το πιο σημαντικό είναι ότι η αξία του αναγνωρίζεται πλέον και διεθνώς, αφού έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, ενώ πρόθεση της κυβέρνησης είναι με όλα τα δυνατά μέσα, και δεδομένων πάντα των συνθηκών, να υπάρχει ενίσχυση του θεσμού.Αναφερόμενος στη φετινή χρονιά, είπε ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού η περσινή εξαγγελία για χρηματοδότηση γίνεται πράξη, με βάθος τριετίας, καθώς δεν είναι δυνατόν μια τέτοια διοργάνωση κάθε χρόνο τελευταία στιγμή να ψάχνει για πόρους.Όσο για τη διαδικασία της χρηματοδότησης, ο κ. Χαρίτσης παρατήρησε ότι δεν έγινε αυτόματα και εξήρε τη συνεργασία των φορέων που συμμετείχαν για αυτή τη συμφωνία. Μιλώντας για τη σημασία της, είπε ότι δίνει επιπλέον την ευκαιρία στο ίδιο το Φεστιβάλ να κάνει ένα πιο σοβαρό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, ενώ δήλωσε πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνεργασίες, όπως αυτή του υπουργείου του με το υπουργείο Πολιτισμού.Κλείνοντας ο κ. Χαρίτσης ευχαρίστησε τον κ. Νίκα και ανθρώπους του Δήμου που κατάφεραν να κρατήσουν το Φεστιβάλ «ζωντανό» τα δύσκολα αυτά χρόνια, ενώ τώρα που η οικονομία ανακάμπτει, αποτελεί και στοίχημα της κυβέρνησης να στηρίξει αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια της Καλαμάτας, αλλά και όλης της χώρας.Με τη σειρά του ο δήμαρχος Καλαμάτας, Π. Νίκας, ευχαρίστησε τους δύο υπουργούς για την παρουσία τους στη χθεσινή εκδήλωση. Όπως εξήγησε, στα τελευταία 11 Φεστιβάλ Χορού ήταν ο ίδιος δήμαρχος της πόλης και πολλές φορές στη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν υπήρχαν κυβερνητικά στελέχη, ενώ χθες βρέθηκαν δύο υπουργοί. Για τον ίδιο οι παρουσίες αυτές δείχνουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ένα θεσμό της περιφέρειας που έχει «πετάξει» στη διεθνή σκηνή, «ένα παράθυρο ανοιχτό της Καλαμάτας στην Ευρώπη και τον κόσμο».Έτσι, ο κ. Νίκας θέλησε να ευχαριστήσει τον κ. Χαρίτση και την κα Κονιόρδου για τη σπουδαία απόφαση της χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα του Φεστιβάλ Χορού, ώστε να μην υπάρχει η αγωνία κάθε χρόνο για το αν θα βρεθούν τα χρήματα και πόσα από αυτά θα βάλει η κυβέρνηση, αφού πάντοτε ο Δήμος καλύπτει το 50%.Μιλώντας στη συνέχεια για την προηγούμενη καλλιτεχνική διευθύντρια, Κατερίνα Κασιούμη, είπε ότι προσέφερε πολύ σπουδαίο έργο σε δύσκολες στιγμές και για αυτό το λόγο θέλησε να την ευχαριστήσει, όπως και την κα Βίκυ Μαραγκοπούλου.Μιλώντας δε για τη Λίντα Καπετανέα, δήλωσε υπερήφανος που ακούει τα καλύτερα όπου και αν βρεθεί και δήλωσε βέβαιος ότι αυτό θα αποδειχθεί και στην πράξη.Σχετικά με το Μέγαρο Χορού, ο δήμαρχος ανέφερε ότι από τις 16 έως τις 22 Απριλίου θα βρεθεί στην Καλαμάτα γερμανική εταιρεία πιστοποίησης, που θα πιστοποιήσει την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Έτσι, θα μπορέσουν οι άνθρωποι του Δήμου να προγραμματίσουν τη λειτουργία του κτηρίου με έναν πανελλήνιο διαγωνισμό επιλογής καλλιτεχνικού διευθυντή. Για το λόγο αυτό ζήτησε τη βοήθεια των υπουργών, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή και το Μέγαρο Χορού να αποτελέσει «Φάρο Πολιτισμού της νοτίου Πελοποννήσου».Κλείνοντας ο κ. Νίκας δήλωσε ότι αποτελεί πρόκληση η συνεργασία του Δήμου με το Ωνάσειο, τη Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής και άλλους φορείς, ώστε το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας να γίνει σημείο αναφοράς.Τελευταία το λόγο πήρε η καλλιτεχνική διευθύντρια, Λίντα Καπετανέα, η οποία αρχικά θέλησε να κάνει γνωστό το όραμά της για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε στους παρευρισκόμενους το φετινό πρόγραμμα.Ειδικότερα, η κα Καπετανέα ξεκίνησε ευχαριστώντας την υπουργό Πολιτισμού για τη φιλοξενία της εκδήλωσης και το δικό της καλωσόρισμα, το δήμαρχο Καλαμάτας για την αμέριστη υποστήριξή του στο Φεστιβάλ, όπως και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του φετινού και των δύο επόμενων.Στη συνέχεια θέλησε να κάνει γνωστό το όραμά της για το Φεστιβάλ Χορού, λέγοντας ότι ανέλαβε τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας παραμένοντας ενεργή χορεύτρια, χορογράφος και δασκάλα σύγχρονου χορού, και με βάση ακριβώς αυτές τις ιδιότητες προσπάθησε να συνθέσει, μαζί με τους συνεργάτες της και την υποστήριξη του δυναμικού της «Φάρις», το φετινό πρόγραμμα και ως προς το καλλιτεχνικό του σκέλος και ως προς το εκπαιδευτικό.«Το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει μακρά πορεία στη χώρα μας και έχει συνδεθεί, βεβαίως, με το έργο της Βίκυς Μαραγκοπούλου, της οποίας την προσφορά θεωρώ ανεκτίμητη. Κατόπιν, το Φεστιβάλ ευτύχησε να γνωρίσει τη φροντίδα και την πολύ σκληρή δουλειά της επίσης άξιας Κατερίνας Κασιούμη, που ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε το βάρος αυτής της ιστορικής διαδοχής» ανέφερε η κα Καπετανέα.Για την ίδια ο χορός έχει πολλά να προσφέρει στο ελληνικό κοινό και θεωρεί ότι το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν και θα είναι η κορυφαία συνάντηση καλλιτεχνών του χορού της χώρας.Επίσης, δήλωσε ότι πιστεύει στο χορό ως βασική ανθρώπινη ανάγκη, ενώ το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας τής δίνει τη δυνατότητα να μοιραστεί την απέραντη αγάπη της γι’ αυτή την τέχνη.Στόχος της, λοιπόν, είναι ένα Φεστιβάλ δυναμικό και ανοιχτό στη διεθνή κοινότητα, στο κοινό όλων των ηλικιών, στις τέχνες, στις συνεργασίες, αφοσιωμένο στην εκπαίδευση και την έρευνα, δοτικό στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς.Παράλληλα, ανέφερε ότι πιστεύει σε ένα Φεστιβάλ που θα αναδεικνύει τον ανεξάντλητο διάλογο του χορού με όλες τις μορφές της τέχνης και θα προωθεί το στοχασμό και την ενασχόληση με το ανθρώπινο σώμα και την κίνηση σε όλα τα επίπεδα: πρακτικό, φιλοσοφικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό. Σε ένα Φεστιβάλ με δράσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους και με υποδομές που θα μπορούν να φιλοξενούν σεμινάρια, residencies, ανταλλαγές καλλιτεχνών, διαλέξεις, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες, ώστε το δεκαήμερο του καλοκαιριού να είναι, ας πούμε, η γιορτή της εντατικής δουλειάς του χειμώνα.Μιλώντας για τη φετινή παρουσίαση που έγινε νωρίς, είπε ότι συμβαίνει επειδή θέλει να συμβαδίσει με τα υπόλοιπα φεστιβάλ της χώρας, αλλά και του εξωτερικού, ενώ επισήμανε ότι θα γίνει μια αντίστοιχη προσπάθεια να οριστεί η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων την επόμενη χρονιά πολύ νωρίς το φθινόπωρο, για τον ίδιο λόγο.Μιλώντας στη συνέχεια για το φετινό Φεστιβάλ και το σχεδιασμό του, είπε ότι «αποκτά για πρώτη φορά εικαστική ταυτότητα και στρατηγική οπτικής επικοινωνίας, με υπεύθυνο τον graphic designer Mike Rafail. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στο αρκτικόλεξο του Φεστιβάλ, με σκοπό να τονιστεί ο γλωσσικός χαρακτήρας του χορού και να υπάρχει δυνατότητα για πλήθος δυναμικών εφαρμογών. Τα γράμματα του λογότυπου τα αντιμετωπίζουμε όπως το ανθρώπινο σώμα: μπορούν να κινηθούν, να πιεστούν, να μεταμορφωθούν, χωρίς να χάνουν το νόημα που φέρουν. Δηλαδή, το λογότυπο μπορεί να αλλάζει χρώματα, υφές, μέγεθος, αλλά το περιεχόμενό του να είναι σταθερό και να διατηρεί την αναγνωρισιμότητά του.H φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στους πολύπλευρους δημιουργούς και δασκάλους και τους μεγάλους ερμηνευτές που δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Αυτό, πιστεύω, έχει για όλους μεγάλη σημασία ,διότι, για να στηρίξουμε τις νέες γενιές χορευτών και θεατών, θεωρώ ότι πρέπει να τους δείξουμε σπουδαία παραδείγματα δημιουργών και ερμηνευτών που μπορούν να εμπνεύσουν, να προβληματίσουν και να συγκινήσουν».Η κα Καπετανέα θέλει από τις 13 έως τις 22 Ιουλίου ο χορός να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και, φυσικά, όλοι να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τους χορευτές του.Ωστόσο, το εκπαιδευτικό κομμάτι του Φεστιβάλ ξεκινά μια βδομάδα νωρίτερα, με ένα ειδικό σεμινάριο για παιδιά, ενώ η παρουσίαση της δουλειάς τους θα λειτουργήσει ως καλωσόρισμα του καλλιτεχνικού προγράμματος.Έτσι, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:1) Το κυρίως πρόγραμμα παραστάσεων στο Μέγαρο Χορού με 14 παραγωγές, 7 στην Κεντρική Σκηνή και 7 στο Στούντιο2) 8 υπαίθριες παραστάσεις χορού στην κεντρική πλατεία της πόλης, κάθε μέρα την ίδια απογευματινή ώρα (στις 7.00), με ελεύθερη είσοδο3) Μία έκθεση φωτογραφίας στο φουαγιέ του Μεγάρου και μία μουσική βραδιά, επίσης με ελεύθερη είσοδο4) Δύο σεμινάρια χορού και ένα masterclass για χορευτές, ένα εργαστήρι για παιδιά και ένα για ΑμεΑ.Ο Σάρον Φρίντμαν δημιουργεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χορογραφία για έξι επαγγελματίες χορευτές και είκοσι ντόπιους ερασιτέχνες. Η πτώση, η καθετότητα, η επαφή, η αναγκαιότητα και η ώθηση είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το «Free Fall», μια γεμάτη τόλμη χορογραφία που δοκιμάζει τα όρια της σταθερότητας. Η πτώση γίνεται μια συνεχής αφετηρία από την οποία γεννιέται μια απέραντη ποικιλία κινήσεων, καθώς το σώμα αντιστέκεται στην απώλεια της όρθιας θέσης. Δυνατές εικόνες, σύνθετες και ευαίσθητες δυναμικές δημιουργούνται από τον επαναλαμβανόμενο χωρισμό και την επανένωση των σωμάτων. Παγιδευμένο σε έναν φαύλο κύκλο πτώσης και επανόρθωσης, το «Free Fall» είναι μια εκπληκτική παράσταση που μας καλεί να ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι αν είναι πράγματι δυνατή μια ελεύθερη πτώση.Το «Transfiguration» αφηγείται την ιστορία της ανεκπλήρωτης επιθυμίας του ζωγράφου και γλύπτη να εμφυσήσει ζωή στο δημιούργημά του. Σε μια χειρονομία απελπισίας, καλύπτει με πηλό το κεφάλι του, σκεπάζοντας τον εαυτό του με το υλικό αυτό, εξαλείφοντας την ταυτότητά του και μεταμορφωνόμενος σε ζωντανό έργο τέχνης. Το υλικό όμως τον τυφλώνει και τον αναγκάζει να στρέψει το βλέμμα βαθιά μέσα του. Σε μια συγκλονιστική παράσταση, ο Σαγκαζάν αλλάζει ταυτότητες επί σκηνής – από άνθρωπος γίνεται ζώο και από ζώο, διάφορα υβριδικά πλάσματα. Διαπερνά, αφαιρεί και ξετυλίγει τα στρώματα του πηλού από το πρόσωπό του σε μια αγωνιώδη αναζήτηση νέας ουσίας και μορφής. Στο «Transfiguration» ανασημασιοδοτεί την έννοια της ζωής, προσφέροντας μια συναρπαστική, ενοχλητική αλλά και συγκινητική ματιά σε μια εναλλακτική αντίληψη του εαυτού, απελευθερωμένου από αναστολές.ο «Gofigureoutyourself» είναι μια αναμέτρηση με το κοινό σε μη προετοιμασμένο χώρο. Πέντε διαφορετικά πρόσωπα μας μεταφέρουν πέρα από τους προστατευτικούς τοίχους του θεάτρου. Μας δείχνουν έναν τόπο όπου οι σκέψεις μας διαμορφώνονται απλά και μόνο παρακολουθώντας και ακούγοντας τους άλλους. Το «Go figure out yourself» είναι μια συνολική αναζήτηση. Με την υπόκρουση λέξεων, μουσικής και χορού καλούμαστε να παραδοθούμε σε μια απρόσμενη και συναρπαστική διαδρομή και στην εξουσία του ματιού, σε κοντινό πλάνο. Η παράσταση διερευνά τα όρια μεταξύ θεατών και ηθοποιών. Κάνοντας ελεύθερα απλές κινήσεις στον χώρο, συμμετέχουμε σε μια συλλογική δράση.Τα δύο μέλη του θιάσου Circoncentrique, o Αλεσάντρο Μαΐντα και ο Μαξίμ Πιτού, φίλοι τόσο δεμένοι όσο η εισπνοή και η εκπνοή, καταδύονται στα βάθη της φιλίας τους με συνοδό στο πιάνο τη Λέα Πέτρα. Μια περιπέτεια που μας παρασύρει σε έναν ανεμοστρόβιλο ακροβατικής ποίησης μέσα από τον ρυθμό της αναπνοής και τη δεξιοτεχνική ευκινησία των δύο περφόρμερ. Το διεθνώς βραβευμένο έργο που περιοδεύει ανά τον κόσμο από το 2012 είναι εμπνευσμένο από τη σχέση γεγονότος, συναισθήματος και αναπνοής. Τα σώματα των δύο ακροβατών γίνονται ο καμβάς για να αποτυπωθεί αυτό το τριώνυμο. Η αναπνοή είναι το συνδετικό νήμα με το κοινό, με το οποίο οι δύο ακροβάτες μοιράζονται τα συναισθήματα, τις εκπλήξεις και τους φόβους τους. Με όχημα έναν μεταλλικό τροχό, μπάλες και μεγάλες σφαίρες οι δύο περφόρμερ εκτελούν τολμηρές κινήσεις ισορροπίας, υπενθυμίζοντάς μας ότι στην περιοχή του κινδύνου, όπου είμαστε ευάλωτοι, μπορούμε να επανεκτιμήσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια, απλότητα και πραγματικά συναισθήματα.