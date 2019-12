Οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων στο Google για το 2019

Μπορεί να έχασαν την πρώτη θέση από τη Eurovision αλλά οι εκλογές με διάφορες ερωτήσεις κυριάρχησαν στην πρώτη δεκάδα αναζητήσεων για το 2019 - Sin Boy και Χοακίν Φοίνιξ στην τριάδα των διασημοτήτων πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά - Ριάλιτι και τηλεοπτικά σήριαλ μοιράστηκαν τις πρώτες 10 θέσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές

Μπορεί στην Ελλάδα να πραγματοποίθηκαν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις το 2019, εντούτοις οι Ελληνες έψαξαν περισσότερες φορές μέσω της Google για την Eurovision.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας Year in Search 2019 της Google που καταγράφει τι αναζήτησαν οι Έλληνες περισσότερο στη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Στην τρίτη θέση μετά τη Eurovision και το «πού ψηφίζουμε», βρέθηκε η λέξη σεισμός κυρίως λόγω του σεισμού των 5,1 Ρίχτερ της 19ης Ιουλίου με επίκεντρο τη Μαγούλα.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το ριάλιτι σόου Power of Love, το οποίο υποχώρησε από την πρώτη θέση του 2018.



Τη δεκάδα των αναζητήσεων συμπληρώνουν:

- Ευρωεκλογές

- Κτηματολόγιο

- Υπουργείο Εσωτερικών

- Επίδομα ενοικίου

- Εκλογές

- Άγριες Μέλισσες



Ξεχωριστό κεφάλαιο για την Google αποτελούν οι διασημότητες για τις οποίες ανέτρεξαν στο διαδίκτυο οι Έλληνες το 2019.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο νέος σταρ του παγκόσμιου τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς, πίσω από τον οποίο βρέθηκε ο αμφιλεγόμενος ράπερ Sin Boy. Την τριάδα συμπληρώνει ο κινηματογραφικός «Τζόκερ», Χοακίν Φοίνιξ, για την ερμηνεία του που άφησε ιστορία.

Στις άλλες δύο θέσεις της πεντάδας βρέθηκαν ο ηθοποιός Αντίνοος Αλμπάνης, λόγω και της περιπέτειας που αντιμετωπίζει με την υγεία του, και η Τζένη Μπαλατσινού η οποία τον περασμένο Ιούνιο έδωσε όρκους αιίωνιας αγάπης με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.



Στη δεκάδα βρίσκουμε ακόμα:

-Τον Τούρκο ηθοποιό Τσαν Γιαμάν

- Την ηθοποιό Μαρία Κίτσου

- Την Lady Gaga

- Τον Τούρκο ηθοποιό Μπουράν Χακί

- Την ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ



Όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές για τις οποίες έψαξαν πληροφορίες το 2019 οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και εδώ το Power of Love βρίσκεται στην δεκάδα και συγκεκριμένα στην κορυφή της λίστας.

Δεύτερες οι Άγριες Μέλισσες που σαρώνουν και στην τηλεθέαση και τρίτο το σήριαλ «Έρωτας Μετά».

Άλλο ένα ριάλιτι, το My Style Rocks, βρέθηκε στην τέταρτη θέση ακολουθούμενο, στην πέμπτη, από το σήριαλ Φτερωτός Θεός.



Η δεκάδα συμπληρώνεται από:

- Η επιστροφή

- Το Κόκκινο Ποτάμι

- Τις 8 Λέξεις

- Το Survivor 3

- To Κράτα μου το Χέρι

