Μετά την εμφάνισή του στο «The Voice», ο Kαλαματιανός Παναγιώτης Μπουραντώνης μας συστήνεται…

Ο Παναγιώτης Μπουραντώνης ταξιδεύοντάς μας με το «Σπασμένο Καράβι» πέρασε στην επόμενη φάση του The Voice. Ο Παναγιώτης είναι Καλαματιανός και μας συστήνεται για πρώτη φορά μέσα από μια mini συνέντευξη που παραχώρησε στο «Θ».





Παναγιώτη, πώς προέκυψε το τραγούδι στη ζωή σου;

Η μουσική για μένα ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς μου διέκριναν από νωρίς, ήδη από τα 7 μου χρόνια, την έφεσή μου στο τραγούδι και τα μουσικά όργανα και από τότε μέχρι και σήμερα η “σχέση” αυτή εξελίσσεται διαρκώς.



Τραγουδάς επαγγελματικά, παρ’ όλο που είσαι μόλις 24 χρόνων

Αυτό είναι αλήθεια, τραγουδάω από τα 17 μου χρόνια. Το ξεκίνημα έγινε στην Καλαμάτα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια μένω στην Αθήνα και σ’ αυτό το μικρό χρονικό διάστημα είχα την τύχη να τραγουδήσω με σημαντικούς καλλιτέχνες σε διάφορα κέντρα διασκέδασης αλλά και σε συναυλίες.



Στο «The Voice”, πώς αποφάσισες να πας;

Είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να διαγωνιστείς με αξιοπρέπεια. Εστιάζουν αποκλειστικά στη φωνή και αποτελεί το μέσον για να μπορέσεις να εξελιχθείς περαιτέρω, εφόσον το αξίζεις

.

Είσαι στην ομάδα του ανατρεπτικού Πάνου Μουζουράκη, τους τυμπανιστές, πώς φαντάζεσαι τη συνεργασία μαζί του;

Αγαπώ το λαϊκό τραγούδι. Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να πειραματιστώ και σε άλλα είδη μουσικής. Είμαι ανοιχτός σε νέα ακούσματα αλλά πάντα με ελληνικό στίχο. Με τον κ. Μουζουράκη είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε εξαιρετικές επιλογές τραγουδιών, οι οποίες θα μου δώσουν και τη δυνατότητα να συνεχίσω στο παιχνίδι.



Διαδικτυακά, πού σε βρίσκουμε;

Στο facebook: Παναγιώτης Μπουραντώνης

Στο Instagram: PanagiotisMpourantonis



Παναγιώτη, σου ευχόμαστε Καλή Συνέχεια στο The Voice και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε ό,τι κάνεις!