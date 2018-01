Έρχεται το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανοίγει εφέτος τις πόρτες του από τις 24 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2018 στην Καλαμάτα. Τμήμα του φεστιβάλ θα μεταφερθεί επίσης, στην Αμαλιάδα, τη Σπάρτη, το Γύθειο, το Άργος και τη Δημητσάνα.



Τελετή έναρξης



Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανοίγει με την προβολή της ταινίας «Kuzola, Τραγούδια των Ριζών/Kuzola, Songs of the Roots» (Σκην. Hugo Bachelet, Γαλλία, 72’), παρουσία της πρωταγωνίστριας, της τραγουδίστριας της παγκόσμιας μουσικής, Lúcia de Carvalho.



Θα ακολουθήσει συναυλία με τη Lúcia de Carvalho και τον Μεσσήνιο Αντώνη Κουφουδάκη.



Στο πλαίσιο του θεσμού, η φετινή «γιορτή» θα περιλαμβάνει: 68 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, 23 μικρού μήκους, 19 ταινίες στην εκπαιδευτική ζώνη, 1 διημερίδα, 5 σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα, μία εικαστική έκθεση. Τριάντα (30) ξένοι και Έλληνες προσκεκλημένοι σκηνοθέτες, θα προλογίσουν τις ταινίες τους για τις οποίες θα συζητήσουν αργότερα με το κοινό.



«Κινηματογράφος και Υγεία» είναι το θέμα του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Το εν λόγω αφιέρωμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, θεατρικά δρώμενα, διημερίδα με τη συμμετοχή ειδικών και δημιουργών, καθώς και εικαστική έκθεση.



Η είσοδος-συμμετοχή τις εκδηλώσεις, τις εκθέσεις και τα σεμινάρια θα είναι ελεύθερη για το κοινό.



Στο πλαίσιο του αφιερώματος στην υγεία θα προβληθούν κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες με αφορμή μία διαταραχή υγείας συνθέτουν ένα έργο που οδηγεί σε δημιουργική σκέψη, λειτουργία και αντιμετώπιση. Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ειδικούς σε θέματα υγείας και δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχοντας ένα πλαίσιο διαλόγου γύρω από τα παγκόσμια ζητήματα της εκάστοτε θεματικής. Επίσης, στις 27 & 28 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί διημερίδα με ομιλίες ειδικών, προσκεκλημένων ιατρών και σκηνοθετών και συζητήσεις με το κοινό με αφορμή την προβολή επιλεγμένων ντοκιμαντέρ. Συνολικά θα προβληθούν 15 ντοκιμαντέρ διακεκριμένων σκηνοθετών.



Στόχος του αφιερώματος, που γίνεται σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, είναι να εγείρει αφορμές για συζήτηση και προβληματισμό, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για φλέγοντα θέματα που αφορούν την υγεία.



Το αφιέρωμα «Κινηματογράφος και Υγεία» ενισχύεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Έχει επίσης την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.



Εκπαιδευτική ζώνη:



Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και φέτος στην εκπαιδευτική ζώνη που απευθύνεται στο μαθητικό κοινό με προβολές ελληνικών και ξένων ντοκιμαντέρ, καθημερινά από τις 9.00 έως τη 13.00.



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2018 περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές: υγεία, εφηβεία, πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη. Φέτος, συμμετέχουν πολλοί ξένοι σκηνοθέτες, οι οποίοι θα βρίσκονται στις προβολές της εκπαιδευτικής ζώνης προκειμένου να συνομιλήσουν με τους μαθητές. Στόχος του φεστιβάλ και φέτος είναι τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος να περιοδεύσει σε σχολεία της Μεσσηνίας, της Αργολίδας και της Αρκαδίας κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, μια δραστηριότητα που ξεκίνησε πιλοτικά πριν δύο χρόνια.



Για το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ζώνης το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Κέντρο Κοινωνίας, Επιστήμης και Τέχνης CAID, το Φεστιβάλ Αρχαιολογικού-Ιστορικού Ντοκιμαντέρ «Αγών» και το Φεστιβάλ για νέους και παιδιά της Ολυμπίας.



Συνεργάτες – Διοργάνωση



Το φεστιβάλ φέτος συνεργάζεται με το Global Health Film initiative στη Μεγάλη Βρετανία, το Φεστιβάλ του Herceg Novi στο Μαυροβούνιο και το φεστιβάλ Cinema for Peace στη Γερμανία.



Για δεύτερη χρονιά θα δοθούν 2 βραβεία κοινού (με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ) για το καλύτερο ελληνικό και διεθνές ντοκιμαντέρ.



Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τον Δήμο Καλαμάτας, τον Δήμο Άργους – Μυκηνών, τον Δήμο Ήλιδας και το πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς.