Πάσχα με μεσσηνιακά έθιμα και δραστηριότητες στην Costa Navarino

Πατροπαράδοτα έθιμα και τοπικές παραδόσεις στην ανοιξιάτικη μεσσηνιακή φύση δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό αυτό το Πάσχα στην Costa Navarino.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα το πρόγραμμα της Costa Navarino είναι γεμάτο δραστηριότητες για κάθε ηλικία. Στολισμός και περιφορά του Επιταφίου στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Σαμψών, προετοιμασία παστελιού και «Λαμπροκουλούρας», εργαστήρια για πασχαλινές λαμπάδες και σοκολατένια αυγά, καθώς και πασχαλινό κυνήγι θησαυρού, είναι μόνο μερικές από τις εκδηλώσεις αυτών των ημερών.

Η Αναστάσιμη Λειτουργία και ένας μοναδικός «χορός» πυροτεχνημάτων θα μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα το Μεγάλο Σάββατο, ενώ την Κυριακή του Πάσχα η γιορτή συμπληρώνεται με παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους στην Αγορά του Navarino Dunes, παρασκευή λαλαγγίδων και πλούσια τοπικά εδέσματα, συνοδεία ελληνικής μουσικής.

Οι επιλογές ψυχαγωγίας και για τους μικρούς επισκέπτες είναι άφθονες, με συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια προετοιμασίας παραδοσιακών εδεσμάτων, σοκολατένιων αυγών και λαμπάδων, εξερεύνηση της μεσσηνιακής φύσης μέσα από το κυνήγι θησαυρού, αθλητικές δραστηριότητες, βόλτες με ποδήλατα και βουτιές στο θερμαινόμενο υδάτινο πάρκο και τις εξωτερικές πισίνες.

Εκδρομές στην ανθισμένη μεσσηνιακή φύση, πεζοπορία και αναρρίχηση, για τους δραστήριους, βραβευμένες θεραπείες και περιποιήσεις στο Anazoe Spa, κοντινές εκδρομές στα αξιοθέατα, κατανυκτικές λειτουργίες σε μικρά ξωκλήσια, συμπληρώνουν τις επιλογές για μια αξέχαστη πασχαλινή απόδραση.

Το ελληνικό Πάσχα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην Costa Navarino και όσοι επισκεφθούν τα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, θα απολαύσουν μια μοναδική ανοιξιάτικη απόδραση με οικογένεια και φίλους.

Οι προτάσεις διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino και στο The Romanos, A Luxury Collection resort Costa Navarino περιλαμβάνουν: 3 ή 4 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πασχαλινές λιχουδιές καλωσορίσματος στο δωμάτιο, πρωινό σε μπουφέ καθημερινά, νηστίσιμο δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο και πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, ξεκινώντας από 1.335 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Costa Navarino: costanavarino.com.