Δείτε αν «χάκαραν» τα δεδομένα σας στο Facebook

Με τέσσερα απλά βήματα, μπορείτε να δείτε αν το Facebook «μοιράστηκε» τα προσωπικά σας στοιχεία με την Cambridge Analytica

Την ώρα που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σβήνουν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο δημοφιλές ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε αν τα δεδομένα σας «μεταφέρθηκαν» στην Cambridge Analytica.

Όπως έχει υποστηρίξει η εταιρεία, η συντριπτική πλειοψηφία των λογαριασμών, που έπεσαν θύματα του σκανδάλου, προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι χρήστες ενημερώθηκαν με προσωπικό μήνυμα.

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες όλου του κόσμου να τσεκάρουν αν ο λογαριασμός τους παραμένει «προσωπικός», μέσω εφαρμογής που δημιούργησε το Facebook.



Συγκεκριμένα, μέσα από τέσσερα βήματα, μπορείτε να δείτε αν τα προσωπικά σας δεδομένα «πέρασαν» στις λίστες δεδομένων της Cambridge Analytica.



Βήμα 1ο: Κλικάρετε το εικονίδιο του κέντρου βοήθειας που βρίσκεται στη βασική μπάρα δεδομένων, στο άνω μέρος της οθόνης

Βήμα 2ο: Επιλέξτε «κέντρο βοηθείας»

Βήμα 3ο: Γράψτε στην αναζήτηση που υπάρχει «Cambridge Analytica»

Βήμα 4ο: Επιλέξτε «πώς θα ξέρω αν τα στοιχεία μου κοινοποιήθηκαν στην Cambridge Analytica»

Μετά τις παραπάνω επιλογές, η βάση δεδομένων του Facebook θα αναζητήσει αν ο λογαριασμός σας, αλλά και κάποιος από τους φίλους σας, βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς που έπεσαν «θύματα» του σκανδάλου και θα λάβετε την αντίστοιχη απάντηση.

Αν είστε «καθαροί», τότε το μήνυμα που θα λάβετε είναι: «Ούτε εσείς, ούτε οι φίλοι σας δεν συνδέθηκαν με την Cambridge Analytica μέσω της εφαρμογής This is your digital life».

in.gr