Φεστιβάλ Αλληλεγγύης και Συμπαράστασης προς τους πληγέντες των φονικών πυρκαγιών της Αττικής

Ξεκίνησε χθες το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας από τον οργανισμό νεολαίας και εκπαίδευσης Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και τη συμμετοχή πολλών φορέων και συλλόγων της πόλης, μετά την ακύρωση της πρώτης προγραμματισμένης μέρας λόγω εθνικού πένθους.

Λόγω, δε, των γεγονότων των τελευταίων ημερών, το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας μετατρέπεται σε εκδήλωση αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική, με σκοπό οι νέοι της πόλης, οι σύλλογοι και οι επίσημοι φορείς να έχουν ένα σημείο αναφοράς για να δηλώσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα συλλεχθούν: γάζες, betadine, fucidin, παιδικές πάνες, μωρομάντηλα, τρόφιμα μακράς συντηρήσεως (φρυγανιές, μπισκότα κ.ά.), ενώ θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν απευθείας στους πληγέντες.

Σωματεία, σύλλογοι, φορείς και οργανώσεις που στηρίζουν την πρωτοβουλία είναι:

Τμήμα Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΤΟΜΥ Μεσσηνίας

Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Παιδικά Χωριά SOS - Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας - Καλαμάτας

Σύλλογος Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες -ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας

Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μεσσηνίας

Ευ τόπος

Καλαμάτα 2030

Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Κέντρο Νέων Καλαμάτας

Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας

Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων

Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας

Φεστιβάλ Μηδέν

Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας +ΒΙΩΝΩ

Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας

RADIKALA

Όσο για το πρόγραμμα συναυλιών, διαμορφώνεται ως εξής:



Σάββατο 28 Ιουλίου

Nightstalker

Mr.Booze

Under The Sun

Six ways from Monday



Κυριακή 29 Ιουλίου

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC

Μωρά στη Φωτιά

Βασίλης Ράλλης

The Hillbilly Helot & The F cktasticks

Πάνος Χαραλαμπόπουλος



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Σάββατο 28 Ιουλίου

19.00 – 22:00 Τουρνουά μπάσκετ Α’ φάση

20.00 – 20:15 Χορευτική παρουσίαση “Ειρήνη, Αγάπη και Ενότητα” νέων από διαφορετικές χώρες μπροστά στην Κεντρική Σκηνή



Κυριακή 29 Ιουλίου

19.00 – 22:00 Τουρνουά μπάσκετ Β’ φάση

19.00 – 21:00 Δράσεις ενημέρωσης - Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Καλαμάτας

19.00 – 21:00 Προβολή τουριστικών και ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ -Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

20.00 – 20:15 Παρουσίαση από τη διεθνή ομάδα νέων “ArtiVistes” στην Κεντρική Σκηνή



ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

19.00 – 24:00 Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και χρημάτων για τους πληγέντες των φονικών πυρκαγιών της Αττικής

19.00 – 22:00 Παιδική γωνιά

19.Ο0 – 22.00 Τοίχος Αναρρίχησης - Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας

19.Ο0 – 24.00 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας +ΒΙΩΝΩ

19.00 – 22:00 Γκράφιτι

19.00 – 22.00 Πίστα για BMX/Dirt Bikes - BMXάδες (στο πλάτωμα πάνω από την αίθουσα του συλλόγου Κρητών)

19.00 – 24:00 Bazaar - Έκθεση χειροτεχνών

19.00 – 24:00 Γνωριμία με το Μπριτζ - Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας

19.00 – 24:00 Έκθεση Στένσιλ - Γιάννης Τσαπάροβ

19.00 – 24:00 Έκθεση φωτογραφίας - Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας

19.00 – 24:00 Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους πρόσφυγες - ACT