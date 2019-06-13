Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ - Ένας και για τη Μεσσηνία

Πρώτη Δημοσίευση: 13/06/2019 08:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/06/2019 08:07
Ανακοινώθηκαν από το Κίνημα Αλλαγής οι υποψήφιοι που συμπληρώνουν τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών.
Ο Παύλος Χρηστίδης στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας παραμένει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και η  Βάνα Μπάρμπα στα Ιωάννινα.
Απόφαση Επιτροπής Ψηφοδελτίων για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών: 

Ν. ΕΒΡΟY:  
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

N. ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ:  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:  
ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  
ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ:  
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ:  
ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ:  
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:  
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:  
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:  
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ:  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:  
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:  
ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:  
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:  
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

Α’ ΑΘΗΝΑΣ:
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):  
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:  
ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΑΜΟΥ:
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:  
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:  
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ  
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
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