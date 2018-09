Ένα τριήμερο για το ρόλο και τη μακρόχρονη σύνδεση των βιβλίων με τη δημοκρατία



Στην Costa Navarino ολοκληρώθηκε το “Democracy και Books Weekend”, το οποίο διοργανώθηκε για 4η χρονιά σε συνεργασία με το “New York Times Athens Democracy Forum”.

Επιφανείς ομιλητές, συγγραφείς και εκδότες συζήτησαν για το ρόλο και τη διαχρονική συμβολή των βιβλίων στη δημοκρατία και για το πώς μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική αλλαγή.

Mε αφορμή την επιλογή της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018 από την UNESCO, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη σημασία των βιβλίων στη σημερινή εποχή: o λογοτέχνης και φιλόσοφος Pascal Bruckner συνομίλησε με το συγγραφέα και αρθρογράφο των New York Times, Roger Cohen. H Pamela Paul, αρχισυντάκτρια του New York Times Book Review, συζήτησε με το συγγραφέα και ιδρυτή του Ινστιτούτου Nexus, Rob Riemen, ενώ ο Serge Schmemann, συγγραφέας και μέλος του Editorial Board στη The New York Times Company, συντόνισε τη συζήτηση μεταξύ της Alexandra Pringle, Group Editor in Chief του εκδοτικού οίκου Bloomsbury, του Stanley Johnson, συγγραφέα, περιβαλλοντολόγου και πρώην ευρωβουλευτή και της Pamela Paul.

O Mark Thompson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The New York Times Company, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες σημειώνοντας: «Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή τόσο της Αμερικής όσο και ανά τον κόσμο, είναι ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν ακόμη τα βιβλία. Δημοκρατία σημαίνει να προσπαθείς να κερδίσεις μια σειρά από επιχειρήματα απέναντι στην εξουσία, τόσο μέσα στο κοινοβούλιο όσο και στη λογοτεχνία, ξεκινώντας από τις ρίζες της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα».

«Μας τιμά ιδιαίτερα η διοργάνωση του Democracy & Books Weekend στην Costa Navarino και η συνεργασία με τους New York Times και το Athens Democracy Forum για 4η χρονιά. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα επίκαιρη συζήτηση που γίνεται σε μια περίοδο που η δημοκρατία αντιμετωπίζει παγκοσμίως σημαντικές προκλήσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πραγματοποιείται στη Μεσσηνία, μια περιοχή με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, που έχει διαχρονικά αποτελέσει πηγή έμπνευσης για συγγραφείς και ποιητές από όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Στέφανος Θεοδωρίδης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, στο καλωσόρισμά του.

«Οι δημοκρατίες ανθίζουν σε περιόδους κρίσης και πεθαίνουν σε καιρό ειρήνης. Είναι πιο δυνατές απ’ ό,τι νομίζουμε και αυτήν την περίοδο στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση, καθώς δεν έχουμε ανταποκριθεί στην ανάγκη των πολιτών για προστασία» είπε ο Pascal Bruckner στη συζήτηση για το πρόσφατο βιβλίο του “Un racisme imaginaire: La querelle de l’islamophobie et culpabilite” (Ένας κατά φαντασίαν ρατσισμός: η διαμάχη της ισλαμοφοβίας και της ενοχής).

«Η διάλυση της δημοκρατίας οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ η έννοιά της βασίζεται στην καλλιέργεια αξιών, έχουμε εστιάσει μόνο στις εμπορικές και επιστημονικές αξίες. Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή την έννοια ότι η ανθρωπότητα είναι ενωμένη», τόνισε ο Rob Riemen μιλώντας για το νέο του βιβλίο “To Fight Against This Age: On Fascism and Humanism”.

«Η δημοκρατία είναι ένα πολύ αδύναμο όπλο όταν δεν μπορεί να προστατευτεί από τους σημερινούς κινδύνους, όπως η παραπληροφόρηση (fake news). Καταλυτικό ρόλο στη γνωριμία μου με τον κόσμο της πολιτικής, είχαν τα γραπτά του Τσώρτσιλ», είπε ο Stanley Johnson για τη σημερινή κατάσταση της δημοκρατίας και για τα βιβλία που τον έχουν επηρεάσει.

H Alexandra Pringle μίλησε από τη σκοπιά του εκδότη: «Σε καιρούς κρίσης, οι άνθρωποι στρέφονται στην πολιτική, παρόλο που τα βιβλία που ασχολούνται με την πολιτική έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής και η μυθοπλασία είναι τελικά πιο ανθεκτική στο χρόνο. Στις εκδόσεις Bloomsbury εστιάζουμε στη ματιά του εκδότη. Πρέπει να εμπιστευόμαστε το γούστο μας, γιατί τελικά μόνο αυτό έχουμε».

Η Pamela Paul αναφέρθηκε στη διαδικασία επιλογής βιβλίων για το Book Review των New York Times: «Αυτήν τη στιγμή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα βιβλία με πολιτικό θέμα. Πιστεύω πως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα βιβλία δίνουν μια βαθύτερη προοπτική, ένα ευρύτερο περιεχόμενο και ένα πιο ιστορικό πλαίσιο. Βάσει του ενδιαφέροντος που υπάρχει για τα βιβλία πολιτικής φύσης, η δουλειά μας είναι να αποφασίζουμε ποια βιβλία είναι περισσότερο αξιόλογα και για ποια βιβλία περιμένουν οι αναγνώστες των Times να διαβάσουν την άποψή μας».

Την κεντρική συζήτηση του Democracy και Books Weekend πλαισίωσαν παράλληλες δράσεις: ο Pascal Bruckner διάβασε αποσπάσματα από το πρόσφατο έργο του “Un racisme imaginaire: La querelle de l’islamophobie et culpabilite” (Ένας κατά φαντασίαν ρατσισμός: η διαμάχη της ισλαμοφοβίας και της ενοχής) και συζήτησε με το κοινό, ενώ η Alexandra Pringle μίλησε από τη σκοπιά του εκδότη για το πώς ένα βιβλίο μπορεί να πετύχει και ποια είναι η πορεία του από το χειρόγραφο έως το βιβλιοπωλείο.

Οι συμμετέχοντες, που επέλεξαν για τη διαμονή τους τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες, όπως οι Φιλοσοφικοί Περίπατοι με θέμα τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και τη δημοκρατία, καθώς και στην ξενάγηση της έκθεσης «Ζωγραφιές ανάμεσα στις σελίδες», η οποία παρουσιάζει εικονογραφήσεις βιβλίων από τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα.