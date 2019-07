Εντυπωσιακό ξεκίνημα για το 11ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας (φωτογραφίες)

Έκθεση ζωγραφικής

Έκθεση φωτογραφίας

Πίστα αναρρίχησης

Γκράφιτι

Μπαζάρ χειροτεχνών

Προβολές

Περιβαλλοντικές δράσεις

Παρκούρ

Pole Dancing

Aerials

Street-Style Dancing

Capoeira

Tai-chi

3 εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης υλικών

Εργαστήρια για παιδιά





INFO

11o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παρασκευή 26, Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, Αποθήκες ΑΣΟ ΠΑΜΙΣΟΥ (δίπλα στο φράγμα Παμίσου), Τ.: +30 27211 10740 | E:

Οι πόρτες ανοίγουν: 17.00 | Ώρα έναρξης:18.00.



Τιμές εισιτηρίων

Νεανικό (ως 22 ετών)/ ανέργων: 10 ευρώ (ημέρας) – 25 ευρώ (τριημέρου).

Προπώληση: 13 ευρώ (ημέρας) – 30 ευρώ (τριημέρου).

Ταμείο: 15 ευρώ (ημέρας) – 35 ευρώ (τριημέρου)

Παιδιά έως 10 ετών και ΑΜΕΑ: Δωρεάν





Το Φεστιβάλ Δρόμου διοργανώνεται από τον οργανισμό Νεολαίας και Εκπαίδευσης Κ.Α.ΝΕ. Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων και τις "Novel Vox" και "Mojolive"

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του 11ου Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας που άνοιξε χθες τις πόρτες στο χώρο των αποθηκών του ΑΣΟ Παμίσου στον Άρι. Εκεί έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή όπου οι Παύλος Παυλίδης και Γιάννης Αγγελάκας κατάφεραν να πετύχουν το καλύτερο «άνοιγμα» για ένα τέτοιο φεστιβάλ, ενώ είχαν προηγηθεί οι The Karamazov project, οι Epoxes και οι View of the blood moon.Να θυμίσουμε εδώ ότι στο χώρο έχουν στηθεί αρκετά εργαστήρια και εκθέσεις, όπως και σκηνές δίπλα στο ποτάμι.Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας έχει καταφέρει να λειτουργεί ως πυρήνας δημιουργίας, τέχνης, αλληλεγγύης και εθελοντισμού, είναι μία διεθνής διοργάνωση από εθελοντές και φορείς της πόλης.Φιλοσοφία του η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων και η προσφορά σε αυτούς χώρων στους οποίους μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.Επιπλέον, το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας έχει λάβει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας EFFE 2019-2020 για αξιόλογα φεστιβάλ τέχνης στην Ευρώπη. Το σήμα αυτό απονέμεται σε φεστιβάλ που είναι ενσωματωμένα στην ευρωπαϊκή καλλιτεχνική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα.Σωκράτης ΜάλαμαςSocial WasteΠέτρος ΜάλαμαςVillagers of Ioannina CityNightstalkerMrBoozeCockblockersSuspension PointBlack Hole SpinΟρειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ Καλαμάτας, Bottles2Boats, Fridays for Future, Παιδικά Χωριά SOS – Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας, Κέντρο Νέων Καλαμάτας, Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, Just Dance, Μάρτζη Ζαβιτσάνου, Δημήτρης Καούρης