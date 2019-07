11o Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας: Η καρδιά της νεολαίας χτυπά στον Άρι

Ώρες απομένουν μέχρι να ξεκινήσει το 11ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας, που φέτος είναι ξεχωριστό, αφού μεταφέρεται στο φράγμα του Άρι και, μάλιστα, εκεί θα στηθεί και κάμπινγκ για τους ξένους και τους ντόπιους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τρεις μέρες τέχνης, αλληλεγγύης και εθελοντισμού.Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν και οι δυνατές συναυλίες, με τα ονόματα που θα φτάσουν για το Φεστιβάλ να έχουν κάνει ήδη τον πρώτο θόρυβο, καθώς έγραψαν και γράφουν ιστορία στον ελλαδικό χώρο.Ειδικότερα, στο συναυλιακό κομμάτι θα συμμετάσχουν οι Σωκράτης Μάλαμας, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Αγγελάκας, Villagers of Ioannina City, Nightstalker, Social Waste και έξι ακόμη σχήματα.Όσοι, δε, βρεθούν από την Παρασκευή στο φράγμα του Άρι, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε παράλληλες αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως: αθλήματα στο ποτάμι, αναρρίχηση, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, γκράφιτι, ολοήμερα πάρτυ, bazaar, εργαστήρια για παιδιά, χορευτικά workshops, προβολές και άλλα ακόμα.Χθες τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, Φιλάρετος Βούρκος και Ειρήνη Αράπη, ενημέρωσαν για το 11ο Φεστιβάλ Δρόμου και τις δράσεις του. Ειδικότερα, το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας και πρόεδρος ΚΑΝΕ, Φιλάρετος Βούρκος, δήλωσε ότι είναι το γεγονός του καλοκαιριού σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο. Έχει μετατραπεί, όπως υποστήριξε, σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Πελοποννήσου και θα γίνει στον πολυχώρο ΑΣΟ Παμίσου, δίπλα από το φράγμα του Άρι.Όσο για το ύφος του φεστιβάλ, φέτος αλλάζει, καθώς έχει πάει σε ένα χώρο ο οποίος είναι ειδυλλιακός, δίπλα από το ποτάμι.Όμως, κρατάει όλες τις παράλληλες δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση, εκθέσεις, εργαστήρια, χοροί, τέχνες του δρόμου, γκράφιτι και όλα όσα βλέπαμε στο Πάρκο του ΟΣΕ.Τέλος, ο κ. Βούρκος ανέφερε ότι το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας έχει λάβει τη τιμητική διάκριση των ευρωπαϊκών φεστιβάλ, δηλαδή έχει μπει στην "οικογένεια" των ευρωπαϊκών φεστιβάλ από την EFFE, και δήλωσε ότι οι διοργανωτές είναι υπερήφανοι για αυτό. Μάλιστα, το έχουν επισκεφθεί επιστήμονες και καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, ενώ από την Ελλάδα από ιδρύματα και μουσεία, για να δουν πώς διοργανώνεται και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία στις χώρες τους. Έχουν έρθει με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την πολιτιστική - πολιτισμική κληρονομιά.Από την πλευρά της, η κα Φωτεινή Αράπη ανέφερε ότι το σημείο που θα πραγματοποιηθεί φέτος το φεστιβάλ απέχει μόλις 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Καλαμάτα και κάποιος μπορεί να φτάσει εκεί με διάφορους τρόπους, είτε από την Καλαμάτα είτε από τη Μεσσήνη.Μάλιστα, σχετικά με την πρόσβαση ανέφερε ότι στην ιστοσελίδα του, www.kalamatastreetfestival.gr , υπάρχει χάρτης σε σύνδεση με το Google Maps, όπου υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα φτάσει κάποιος οδικώς. Επίσης, ενημέρωσε ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και θα προστεθούν κάποια έκτακτα δρομολόγια, τα οποία θα «τρέχουν» μέχρι αργά το βράδυ, για να διευκολύνουν τη μετάβαση του κόσμου.Σχετικά με το κάμπινγκ που θα στηθεί, η κα Αράπη ανέφερε ότι θα υπάρχει χώρος για να βάλει αν θέλει κάποιος τη σκηνή του.Κλείνοντας ανέφερε ότι οι διοργανωτές επιχειρούν να κάνουν το Φεστιβάλ της Καλαμάτας όλο και πιο φεστιβαλικό, όπως είναι τα μεγάλα φεστιβάλ στην Ευρώπη και στον κόσμο και κάποια λίγα ακόμα στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο να γίνει το γεγονός του καλοκαιριού για την Πελοπόννησο και, γιατί όχι, για όλη την Ελλάδα!Συμμετέχουν/συνδιοργανώνουν: Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ Καλαμάτας, Bottles2Boats, Fridays for Future, Παιδικά Χωριά SOS – Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας, Κέντρο Νέων Καλαμάτας, Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, Just Dance, Μάρτζη Ζαβιτσάνου, Δημήτρης Καούρης.Το πρόγραμμα συναυλιών του φετινούΦεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7: Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, The Karamazov project, Epoxes, View of the blood moon.ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7: Σωκράτης Μάλαμας, Social Waste, Πέτρος ΜάλαμαςΚΥΡΙΑΚΗ 28/7: Villagers of Ioannina City, Nightstalker, MrBooze, Cockblockers, Suspension Point, Black Hole Spin-Οι παράλληλες δράσεις του 11ου Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας περιλαμβάνουν: Έκθεση ζωγραφικής, Έκθεση φωτογραφίας, Πίστα αναρρίχησης, Γκράφιτι, Μπαζάρ χειροτεχνών, Προβολές, Περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και εργαστήρια όπως: Παρκούρ, Pole Dancing, Aerials, Street-Style Dancing, Capoeira, Tai-chi, 3 εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης υλικών και εργαστήρια για παιδιά.Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει στην Καλαμάτα στα καταστήματα: Βιβλιοπωλείο Κονταργύρης, Γκαζόζα, Tricky, Μάμρα, Πολυχώρος ΑΣΟ Παμίσου και ηλεκτρονικά στο viva.gr.Οι τιμές εισιτηρίων είναι οι εξής:-Νεανικό (ως 22 ετών)/ ανέργων: 10 ευρώ (ημέρας) – 25 ευρώ (τριημέρου).-Προπώληση: 13 ευρώ (ημέρας) – 30 ευρώ (τριημέρου).-Ταμείο: 15 ευρώ (ημέρας) – 35 ευρώ (τριημέρου)-Παιδιά έως 10 ετών και ΑΜΕΑ: ΔωρεάνΠληροφορίες: Τηλέφωνο 27211 10740 και email [email protected] . Οι πόρτες ανοίγουν: 17.00 | Ώρα έναρξης:18.00.