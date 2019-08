Δύο συναυλίες από σπουδαία αυστριακή ορχήστρα με Καλαματιανή Συμμετοχή

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας αποχαιρετά το καλοκαίρι και μαζί το 3ο Φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας» με δύο συναυλίες, ενώ καλωσορίζει τη νέα χρονιά με μια σπουδαία συνεργασία!

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας συνεργάζεται και πάλι με τη θερινή Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων του Χρήστου Κανέττη “Strings In Motion”. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο εξακολούθησης της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι, που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ήδη από την Κυριακή 25 Αυγούστου 20 μουσικοί από το Mozarteum και με καταγωγή από την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αυστρία και φυσικά την Ελλάδα, συνεργαζόμενοι και με αποφοίτους του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, ετοιμάζουν δύο συναυλίες δώρο στην Καλαμάτα.

Η πρώτη θα δοθεί αύριο στις 21.00 στο αμφιθέατρο του Κάστρου της Καλαμάτας, όπου η Ορχήστρα Εγχόρδων της Ακαδημίας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με έργα P. I. Tschaikowski, W. A. Mozart, N. Rota, αλλά και ενός αξιόλογου και πολλά υποσχόμενου αποφοίτου του Mozarteum από την Ελλάδα, του Ιάσονα Τζανάκου.

Την επόμενη ημέρα, επίσης στις 21.00, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα με έργα Μουσικής Δωματίου των W. A. Mozart, L.V. Beethoven, A. Dvorak, J. Brahms, S. Havrylyuk, M. Skoryk και B. Smetana. Η είσοδος και στις δύο συναυλίες είναι ελεύθερη.



“Strings in Motion”

Η ακαδημία εγχόρδων “Strings in Motion” είναι ένα καινοτόμο καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό πρότζεκτ, το οποίο, συνδυάζοντας masterclass, workshop και συναυλίες, επιτρέπει στους συμμετέχοντες και στους ακροατές να «γευτούν» με μοναδικό τρόπο τη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και μουσικής ερμηνείας. Στόχος των masterclass είναι να προσφέρουν σε φοιτητές και αποφοίτους βιολιού, βιόλας και βιολοντσέλου διεύρυνση του ρεπερτορίου τους, ολοκλήρωση των τεχνικών και μουσικών δεξιοτήτων τους, καθώς και εμπειρία στη μουσική συνόλων. Οι καθηγητές και οι φοιτητές εμφανίζονται από κοινού πάνω στη σκηνή και είναι συχνό τα έργα να παρουσιάζονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες των masterclass. Οι νέοι και νέες μουσικοί κερδίζουν μέσω αυτού πολύτιμη και πολύπλευρη εμπειρία επί της σκηνής.

Στο επίκεντρο του πρότζεκτ βρίσκονται το Κρατικό Ωδείο του Innsbruck και το Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: το καλοκαίρι στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, και το χειμώνα στο Toblach (Νότιο Τιρόλο, Ιταλία) με την υποστήριξη των τοπικών αρχών του Τιρόλου και του Νότιου Τιρόλου. Από το 2015 υποστηρίζεται γενναιόδωρα από τη Dr. Martha Walther-Bauer και επίσης από την Arianne Condellis.

Μέρος του πρότζεκτ είναι η ενεργός καλλιτεχνική ανταλλαγή στο πλαίσιο του Euregio (Τιρόλο, Νότιο Τιρόλο, Τρεντίνο, Νότια Βαυαρία), καθώς και διεθνείς συνεργασίες με το Μεξικό και την Ουκρανία.

Παράλληλα με τις συναυλίες, πραγματοποιήθηκαν masterclass και σεμινάρια από τις 17 με 24 Αυγούστου στην Μάνη (Mani Sonnelink) και από τις 25 με 30 Αυγούστου στην Καλαμάτα (Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας). Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Κανέτης, Anita Mitterer



Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Το φεστιβάλ κλασσικής μουσικής «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας» δημιουργήθηκε και ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017 ως εξέλιξη και φυσική συνέχεια του masterclass βιολοντσέλου της Indira Rahmatulla, που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας το καλοκαίρι του 2016 με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» και τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας – ΤΕΡΨΙΣ. Από τότε έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς δύο φορές.

Ήδη από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του φεστιβάλ, το 2017, προστέθηκαν ενθουσιωδώς πλάι στη νυν καλλιτεχνική διευθύντριά του και διδάσκουσα στο ετήσιο masterclass βιολοντσέλου, Indira Rahmatulla, ο διαπρεπής Γερμανός βιολονίστας Felix Froschhammer και η καταξιωμένη πιανίστρια Αλεξία Μουζά.

Φέτος συμμετείχαν πάνω από 130 μουσικοί από το Αζερμπαϊτζάν, το Ουζμπεκιστάν, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, το Μεξικό, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα, που βρέθηκαν στην Καλαμάτα για να συμπράξουν σε 17 συναυλίες, από τις 3 Ιουλίου ως τα τέλη Αυγούστου.

Σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του Φεστιβάλ και στην ανάπτυξή του παίζουν δύο από τα σημαντικότερα ιδρύματα στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, με τη σημαντική χορηγία του και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την δωρεά του, που ενισχύουν την δυναμική του Φεστιβάλ και αναγνωρίζουν το ρόλο του στα περιφερειακά Φεστιβάλ της ελληνικής επικράτειας.