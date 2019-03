Η Καλαματιανή Βένια Φλέσσα νικήτρια του Bake off Greece

Και κάπου εδώ, γράφτηκε το φινάλε της πιο «γλυκιάς» ιστορίας ανταγωνισμού, με τον μεγάλο τελικό του Bake off Greece.

Δύο φιναλίστ, η Λένα Σαμέρκα και η Βένια Φλέσσα διεκδίκησαν το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ και, φυσικά, τον τίτλο του καλύτερου ερασιτέχνη ζαχαροπλάστη της Ελλάδας!

Σε αυτή τη «μάχη», οι δύο παίκτριες είχαν στο πλευρό τους τις οικογένειές τους που μπήκαν στην «τέντα» για να τις στηρίξουν με τα λόγια και την παρουσία τους αλλά και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες με τους οποίους διένυσαν αυτή τη μακρά διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της «μαραθώνιας» δημιουργικής δοκιμασίας, η παρουσιάστρια και οι κριτές υποδέχθηκαν τις οικογένειες των φιναλίστ αλλά και τους παλιούς διαγωνιζόμενους, συζήτησαν μαζί τους και μας θύμισαν την πορεία της Βένιας και της Λένας, τις σχέσεις που ανέπτυξαν με τους συμπαίκτες τους αλλά και τις πιο ξεχωριστές στιγμές του Bake Off Greece.

Στην τελευταία δοκιμασία του διαγωνισμού, οι δύο γυναίκες κλήθηκαν να δημιουργήσουν το τραπέζι της ζωής τους: ένα μενού εμπνευσμένο από προσωπικές τους στιγμές, δικές τους αγαπημένες συνταγές αλλά και συνταγές που διδάχθηκαν και εκτέλεσαν όλο αυτό το διάστημα στον διαγωνισμό.

Μεγάλη νικήτρια του Bake off Greece αναδείχθηκε η Βένια Φλέσσα και κέρδισε το έπαθλο των 50.000 ευρώ.

zappit.gr