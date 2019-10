Με πλούσιο διήμερο συνεχίζεται το Navarino Challenge

Ξεκίνησε χθες και θα κορυφωθεί σήμερα και αύριο το 7Navarino Challenge, μια σπουδαία πολυεπίπεδη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού που προβάλλει τις ομορφιές της Μεσσηνίας σε όλο τον κόσμο και συμμετέχουν κάθε χρόνο δεκάδες σπουδαίοι κορυφαίοι αθλητές και Ολυμπιονίκες και χιλιάδες ερασιτέχνες αθλητές σε πολυάριθμα σπορ.Το πρόγραμμα του διημέρου έχει ως εξής:Σάββατο 12-10-201907:30-09:30: Καγιάκ στην νήσο Σφακτηρία με την υποστήριξη του Explore Messinia (σημείο εκκίνησης Ποσειδωνία, λιμάνι της Πύλου, κόστος συμμετοχής: 35€, επικοινωνία: [email protected] ) / Sea kayaking to Sphacteria Island by Explore Messinia (start from Pylos port at Poseidonia, participation cost: 35€, contact: [email protected] 09:00-10:00: Παραλαβή αγωνιστικού πακέτου από το Λιμάνι της Πύλου / Receive participation kit at Pylos Port09:00-13:00: Παραδοσιακές γεύσεις της Πύλου / Food tasting in Pylos with local flavors09:00-13:00: Επίσκεψη στο σπίτι του Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα / A visit to the house of the Olympic champion Tsiklitiras10:00: Εκκίνηση Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης 1 μιλίου by Vikos στο Λιμάνι της Πύλου / Start of 1 mile Open Water Swimming by Vikos at Pylos Port10:00-11:00: Kids’ Athletics για παιδιά 5 έως 12 ετών από τον Ολυμπιονίκη και Πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη, στην Πλατεία της Πύλου / Kids’ Athletics for kids 5 to 12 years old by the Olympic & European champion Periklis Iakovakis, at the main square of Pylos10.30: Challenge The Wind – Αγώνες Ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου Optimist και Laser από το Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Πύλου «Νέστωρ» / Challenge The Wind – Sailing Races with Optimist and Laser boats by the Maritime Athletic Pylos Association “Nestor”13:00: Απονομές και εκδηλώσεις στο Λιμάνι της Πύλου / Ceremony & Events at Pylos Port13:30: Λήξη δραστηριοτήτων / End of activitiesΚυριακή 13-10-201907:15: Παραλαβή αγωνιστικού πακέτου από το Navarino Outdoors/Costa Navarino, μετά τα Westin γήπεδα Tennis / Receive participation kit from Navarino Outdoors/Costa Navarino, after the Westin Tennis Courts08:05: Προθέρμανση με την ομάδα της γυμνάστριας pilates, Μάντης Περσάκη / Warm-up with the team of the pilates instructor, Mandy Persaki08:15: Εκκίνηση Ford Go Further Ημιμαραθωνίου δρόμου (21.1km) / Start of Ford Go Further Half-marathon route (21.1km)08:15: Εκκίνηση δρόμου 10km by PlantBox / Start of 10km route by PlantBox08:20: Προθέρμανση με την ομάδα της γυμνάστριας pilates, Μάντης Περσάκη / Warm-up with the team of the pilates instructor, Mandy Persaki08:30: Εκκίνηση δρόμου 5km by Samsung (τρέξιμο και δυναμικό βάδισμα) / Start of 5km route by Samsung (for running and dynamic walking)10:00-10:30: Απονομές και παράλληλες εκδηλώσεις / Ceremony & Events10:40: Προθέρμανση με την ομάδα της γυμνάστριας pilates, Μάντης Περσάκη / Warm-up with the team of the pilates instructor, Mandy Persaki10:45: Εκκίνηση δρόμου 1km για παιδιά (10-14 ετών) / Start of 1km route for children (10-14 yrs old)11:00: Εκκίνηση δρόμου 1km για παιδιά (έως 9 ετών) με την συμμετοχή του Ολυμπιονίκη Περικλή Ιακωβάκη / Start of 1km route for children (up to 9 yrs old) with the participation of the Olympic champion Periklis Iakovakis12:30: Λήξη δραστηριοτήτων / End of activities