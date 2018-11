Στις καλύτερες επιχειρήσεις εστίασης το Γευσιπωλείο “H Aρκαδιά» Κυπαρισσίας

Ως μία από τις καλύτερες επιχειρήσεις εστίασης της χρονιάς βραβεύτηκε το Γευσιπωλείο «Η Αρκαδιά», στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, στα Estia Awards 2019.

Σε μία λαμπερή τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα, βραβεύθηκαν επιχειρήσεις εστίασης που αποτελούν πρότυπο ποιότητας και καινοτομίας αλλά και εστιατόρια αντιπροσωπευτικά του γαστρονομικού πλούτου της Ελλάδας.



Διακριθείσες επιχειρήσεις

Την παρουσίαση της τελετής απονομής έκαναν εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, η Μυρσίνη Λαμπράκη και ο Σπύρος Μαργαρίτης. Ανάμεσά στους διακριθέντες στα Estia Awards περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα επιχειρήσεων όπως: Goody’s Burger House, Everest, Φούρνος Βενέτη, Flocafe, TGI Fridays και Papaspirou Catering, καθώς και εστιατόρια που αποτελούν πρεσβευτές της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό, όπως το Evi Evane της Ντίνας Νικολάου στο Παρίσι και το Philema του Μάνου Μακρυγιαννάκη στις Βρυξέλλες. Τον τίτλο Best Ethnic Restaurant in Town κέρδισε το Nami Sushi στη Γλυφάδα, τον τίτλο Best Modern Restaurant in Town το Yiamas Gastro Bar στην Καλαμάτα και τον τίτλο Best Gelateria in Town το Zuccherino στην Αθήνα.



«Η Αρκαδιά»

Το Γευσιπωλείο «Η Αρκαδιά» στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας βραβεύτηκε στην ενότητα «Οι καλύτερες επιχειρήσεις εστίασης της χρονιάς», και την υποκατηγορία Restaurant για την «Παραδοσιακή Κουζίνα». Το βραβείο παρέλαβαν η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης Ειρήνη Κουκούμη και ο σύζυγός της Γιώργος Πετρόπουλος.

Το Γευσιπωλείο «Η Αρκαδιά» είναι ένα σύγχρονο εστιατόριο-μεζεδοπωλείο που διατηρεί την παραδοσιακή κουζίνα, εναρμονίζοντάς την όμως με νέες γεύσεις, σεβόμενοι πάντα την ιστορία και την παράδοση της τοπικής κουζίνας. Σε μια πόλη όπως η Κυπαρισσία, που εξελίσσεται σε τουριστικό προορισμό για πολλούς ξένους αλλά και Έλληνες επισκέπτες, ένας σημαντικός λόγος έλξης πέραν της φυσικής ομορφιάς του τόπου, των αξιοθέατων και των ιστορικών μνημείων που μπορεί κανείς να επισκεφτεί, είναι και οι γαστρονομικές απολαύσεις που προσφέρει και από το διακριθέν εστιατόριο.



Του Ηλία Γιαννόπουλου