«4:48 Ψύχωση», το κύκνειο άσμα της Σάρα Κέιν

Μετά τις sold out παραστάσεις του Απριλίου η παράσταση “4:48 Ψύχωση” (God, the bastard), το κύκνειο άσμα της Σάρα Κέιν, επιστρέφει στο Bandapart recording studio, Αναγνωσταρά 20, στην Καλαμάτα, καθημερινά από Παρασκευή 21 έως τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου, στις 9.1 5μ.μ

Πρόκειται για την συγκλονιστική παρακαταθήκη της Σάρα Κέιν: «Ένα σημείωμα θανάτου», «Ένα ολοκληρωμένο έργο», «Ένα ψυχολογικό παραλήρημα ενός προσώπου πριν από την αυτοκτονία», «Το πιο επιδεικτικό σημείωμα αυτοκτονίας που πρόκειται να διαβάσουμε όσο ζούμε», Ένας «ψυχωγλωσσικός χείμαρρος», “Θραύσματα ενός μυαλού» και «Ελληνική Τραγωδία».

Στον δε προθάλαμο του στούντιο θα παρουσιαστεί η «εγκατάσταση» με τίτλο: “O my people”.

Να σημειωθεί πως τα έσοδα της πρεμιέρας θα διατεθούν για τα Παιδικά Χωριά SOS.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Προσαρμογή κειμένου, σκηνοθεσία, ερμηνεία: Γιώργος Ζωντανός

Μουσική: Γιάννης Κουράκος

Ζωντανά επί σκηνής εμφανίζονται οι:

Γιάννης Κουράκος: Κιθάρα Α, φωνητικά

Γιάννης Κάρβελης: Κιθάρα Β

Χρήστος Κοτσομύτης: Ντραμς

Πάνος Χαραλαμπόπουλος: Κιθάρα Γ, φωνητικά

Χορογραφία, κίνηση: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Κονσόλα φώτων: Πάνος Χαραλαμπόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Εύη Βόλγαρη

Teaser Video: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

Τηλ. Κρατήσεων: 6941585941, 6947288435

Γενική είσοδος: 10 ευρώ.