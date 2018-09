Ένα τριήμερο γεμάτο συζητήσεις, δράσεις και αυθεντικές εμπειρίες στην Costa Navarino

“Democracy and Books Weekend”



Περισσότεροι διακεκριμένοι ομιλητές και δράσεις προστίθενται στο πρόγραμμα του “Democracy and Books Weekend”, το οποίο διοργανώνεται για 4η χρονιά στην Costa Navarino, σε συνεργασία με το New York Times “Athens Democracy Forum”, στις 14-16 Σεπτεμβρίου.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν επιφανείς ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και άνθρωποι του χώρου των εκδόσεων. Στους ήδη επιβεβαιωμένους ομιλητές, το λογοτέχνη και φιλόσοφο Pascal Bruckner, τo συγγραφέα, περιβαλλοντολόγο και πρώην ευρωβουλευτή Stanley Johnson, την Group Editor in Chief του εκδοτικού οίκου Bloomsbury Alexandra Pringle, προστίθεται ο πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Daniel Ziblatt και ο συγγραφέας και ιδρυτής του Ινστιτούτου Nexus, Rob Riemen.

Κεντρικό θέμα του τριημέρου είναι τα βιβλία και το πώς μπορούν να επηρεάσουν τη δημοκρατία, με αφορμή την επιλογή της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018 από την UNESCO.

Στις πολυάριθμες συζητήσεις με το κοινό, στις παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και στις θεματικές ομιλίες του τριημέρου, οι ομιλητές θα προσπαθήσουν να ρίξουν φως στη διαχρονική συμβολή των βιβλίων στην πολιτική αλλαγή και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Την κεντρική συζήτηση θα συντονίσει η Pamela Paul, αρχισυντάκτρια του The New York Times Book Review, ενώ την εκδήλωση θα προλογίσει ο Mark Thompson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The New York Times Company.

Από τους The New York Times συμμετέχουν, επίσης ο διακεκριμένος με βραβείο Pulitzer δημοσιογράφος και συγγραφέας, Serge Schmemann, και ο συγγραφέας και αρθρογράφος, Roger Cohen, οι οποίοι θα συντονίσουν τις συζητήσεις με τους Stanley Johnson, Alexandra Pringle, Pamela Paul και Pascal Bruckner.

Την κεντρική εκδήλωση πλαισιώνουν παράλληλες δράσεις. Μεταξύ αυτών είναι και φιλοσοφικός περίπατος με θέμα τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και τη δημοκρατία, ξενάγηση στην έκθεση «Ζωγραφιές ανάμεσα στις σελίδες» η οποία παρουσιάζει το εικονογραφικό έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, μάθημα παραδοσιακής Μεσσηνιακής Κουζίνας και γευσιγνωσία ελαιολάδου».