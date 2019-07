Στην Ολλανδία η ομάδα «Hermes» από μαθητές Φιλατρών και Γαργαλιάνων για την επιχειρηματική νοοτροπία!

Την Ολλανδία επισκέφθηκαν μαθητές των ΓΕΛ Φιλιατρών και Γαργαλιάνων που αποτελούν της ομάδα Hermes η οποία είχε κατακτήσει τη 2η θέση στο “Junior Squeezy” Pitching Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας για Μαθητές που διοργάνωσε το Orange Grove, το διεθνές startup incubator της Αθήνας, που αποτελεί πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 5 Απριλίου 2019 και η ομάδα μαθητών της Τριφυλίας ξεχώρισε μέσα από 7 μαθητικές ομάδες από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, απ’ όλη την Ελλάδα, οι οποίες πήραν μέρος στο πρόγραμμα. Οι πέντε μαθητές, μέλη της Hermes, Ήλεκτρα Γιαννίκου, Δήμος Κ. Στασινόπουλος, Γιάννης Γαλανόπουλος και Δήμος Δ. Στασινόπουλος, του ΓΕΛ Φιλιατρών και Γιάννης Βλαχαδάμης του ΓΕΛ Γαργαλιάνων, προετοιμάστηκαν για το διαγωνισμό υπό την καθοδήγηση της Χριστίνας Στριμπάκου και όλοι μαζί ταξίδεψαν στην Ολλανδία και φιλοξενήθηκαν δωρεάν στο «The Global School for Entrepreneurship in Amsterdam» γνωρίζοντας από πιο κοντά το Ολλανδικό startup οικοσύστημα και να ανταλλάξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες αλληλεπιδρώντας με άλλους νέους. Εκεί ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα μαθήματα επιχειρηματικότητας στο «The Global School for Entrepreneurship in Amsterdam». Εντυπωσιασμένοι από το Ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα από πολύ μικρή ηλικία, η ομάδα Hermes είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το ολλανδικό startup οικοσύστημα και να ανταλλάξεί καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες αλληλεπιδρώντας με άλλους ταλαντούχους νέους. Μέσα από τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο κατανόησαν πώς οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες σκέφτονται, αποφασίζουν και ενεργούν. Διδάχθηκαν τις πέντε αρχές τις σύγχρονης επιχειρηματικότητας και ανακάλυψαν τι χρειάζεται να έχεις για να γίνεις επιχειρηματίας. Συγκεκριμένα στα workshops που παρακολούθησαν : 1. Κατανοήσαν ευέλικτες μεθόδους εργασίας ώστε να επιτυγχάνουν γρήγορα αποτελέσματα 2. Έμαθαν τις βασικές αρχές της επιχειρηματικής νοοτροπίας, και κυρίως διδάχθηκαν να μην εγκλωβίζονται στην θεωρία της εκτέλεσης της ιδέας και του ονείρου τους. 3. Έμαθαν τι χρειάζεται για να δημιουργήσουν αξία (Value Proposition) και πως να τεστάρουν τις ιδέες τους. Το Global School for Entrepreneurship πρόσφερε επιχειρηματική εκπαίδευση τους νέους. Σημασία για τον επιβλέποντα καθηγητή είχε να μεταδώσει τους μαθητές να μάθουν να σκέφτονται, να αποφασίζουν και να ενεργούν ως επιχειρηματίες. Όλα τα μαθήματα και οι ενότητες σχεδιάστηκαν από το πανεπιστήμιο ώστε να διευκολύνουν την επιχειρηματική νοοτροπία, να ενθαρρύνουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να τους παροτρύνουν να συνεισφέρουν στην οικονομία. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να απελευθερώσουν και να αναπτύξουν το πλήρες επιχειρηματικό τους δυναμικό με τον πιο εμπνευσμένο τρόπο και ασφαλώς μέσα από την επίσκεψή τους στο όμορφο Άμστερνταμ. Η ομάδα Hermes ευχαριστεί θερμά το Orange Grove, το διεθνές startup incubator της Αθήνας, που αποτελεί πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, για την υπέροχη αυτή εμπειρία.